المنتدى الإعلامي عن التغطية المهنية لانتخابات الشيوخ.. رؤساء الهيئات الإعلامية يضعون ضوابط ومحاذير للمؤسسات والأفراد

حسين زين:

تسخير امكانيات الهيئة الوطنية للإعلام لتغطية الانتخابات بمنتهى الشفافية

لاشين إبراهيم يؤكد على الالتزام بارتداء الكمامة أثناء التصويت والحفاظ على مسافات التباعد

كرم جبر يشيد بدور الإعلام الوطني فى التوعية وتنوير العقول

عبد الصادق الشوربجي:

الشفافية والمصداقية في التغطية الصحفية لإخراجها بصورة مشرفة





انطلق اليوم المنتدى الإعلامي حول التغطية الإعلامية المهنية لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 تحت رعاية وتنظيم الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافه ، حيث حضر المنتدى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين ابراهيم ورئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام كرم جبر ، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافه والسادة أعضاء مجالس الهيئات الإعلامية ونخبة كبيرة من الاعلاميين والصحفيين .









و قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام فى كلمته أن هذا الحدث الديمقراطي الكبير لدليل اخر على ما نعيشه من عصر حرية وديمقراطية وبناء الدولة الحديثة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وسيقوم الإعلام الوطني بدوره فى تغطية كافة تفاصيل العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ وتلتزم فيها إذاعات وشاشات الوطنية للاعلام بكافة الضوابط والمعايير التى تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات و الخاصة بالتغطية الاعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ بمنتهى الشفافية والمصداقية و العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية بين كافه المرشحين و بشكل يليق وأهمية الحدث.









وأضاف زين بأنه سيتم تسخير كافة الامكانيات من أجهزة النقل والبث وأطقم العمل من مذيعين مراسلين ومصورين لتغطية كافة فعاليات الانتخابات.









وفى كلمة للمستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وجه الشكر للقائمين على هذا المنتدى الاعلامي الهام مؤكدًا على أهمية التواصل الدائم بين المؤسسات الإعلامية والهيئة الوطنية للانتخابات وتوافر كافه المعلومات للقائمين على التغطية وتقديم كافة التسهيلات لهم وأكد على دور الإعلام فى توعية الناخبين وتحفيزهم على المشاركة فى هذا الاستحقاق الانتخابي واستعرض المستشار لاشين الضوابط والمعايير الخاصة بالتغطية الاعلامية واهمها مراعاه الضوابط المهنية وفق الأصول المهنية بميثاق الشرف الاعلامي ومدونه السلوك ومراعاه الحيادية والموضوعية وعدم الخلط بين الخبر والرأي والتزام الدقة فى المعلومات وعدم تجهيل مصدرها ، وعدم استخدام الشعارات الدينية أو النعرات الطائفية









وأشار المستشار لاشين الى الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال سير العملية الانتخابية للحفاظ على صحه وسلامه كافة المشاركين من تعقيم وتطهير مقار اللجان الانتخابية والالتزام بارتداء الكمامه والحفاظ على مسافات التباعد.









وأشاد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى كلمته بدور الإعلام الوطني فى التوعية وتنوير العقول ، كما عبر عن سعادته بانطلاق هذا الحدث الكبير من ماسبيرو قلب الإعلام المصري الذى يعبر عن ضمير المجتمع ووجه الشكر للهيئة الوطنية للاعلام برئاسه حسين زين على التنظيم الرائع للمنتدى وحفاوة الاستقبال وأكد كرم جبر على التواصل الدائم والمستمر للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها حول كافه مراحل العملية الانتخابية .









كما استعرض عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافه فى كلمته رؤية الصحافه المصرية حول تغطية الانتخابات مؤكدًا على اتباع مبدأ الشفافية والحيادية فى التغطية والعمل على خروجها بصورة مشرفه والوقوف على مسافه واحده من كافه المرشحين كما أكد على ضرورة تمكين الصحفيين من المعلومات من مصادرها الموثقة لتجنب ايه شائعات حول مراحل إجراء العملية الانتخابية مع توفير التدريب الكافى للصحفيين على أُسس التغطية الاعلامية لهذا الاستحقاق الانتخابي .









وتعقد اليوم ورشه عمل و جلسات حوار بتنظيم من معهد تدريب الاذاعة والتليفزيون بالوطنية للاعلام وبمشاركة الإعلاميين من كافه وسائل الاعلام وبمختلف تنوعاتها للاستماع الى كافة استفساراتهم وتساؤلاتهم حول ضوابط التغطية الاعلامية ويتحدث فى هذه الجلسات للرد على تلك التساؤلات المستشار خالد عراق والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف والمستشار وليد محمود أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات