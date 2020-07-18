قمامة وتشطيبات سيئة.. شباب الصحفيين تناشد رئيس الوزراء إنقاذ سكان 800 فدان

رصدت جبهة شباب الصحفيين، أهم الأزمات التي تؤرق حياة سكان منطقة الـ 800 فدان بأكتوبر الجديدة حيث تمثلت في سوء التشطيبات الداخليه للشقق والتي أصبحت في حالة يرثي لها وانتشار التوك توك الذي حول المدينة العشوائيات بالإضافة إلى الأزمة الطاحنة في الانقطاع المستمر للمياه وتوقف عمليات التشجير والرصف وسيطرة الغفراءوالشركات على المشروع في غياب تام من مسئولي الجهاز الذين جعلوا إذنا من طين واخري من عجين وفشلوا في السيطرة على المسئولين عن تشطيب شقق البسطاء والذين يتحكمون في مصير الساكنين والحاجزين في غفلة من رئيس جهاز مدينة اكتوبر الجديدة.









وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: لقد تلقينا مئات الرسائل من سكان 800 فدان والحاجزين يتضررون من الحالة السيئة التي وصلت إليها المدينة والتي أصبحت بؤرة للإهمال حيث رفض الكثير استلام شققهم خوفًا من مواجهة المجهول الذي ينتظرهم بعد أن فشلوا في التواصل مع مسئولي الجهاز وأصبحت حياتهم على كف عفريت.









وأضاف طوالة: حتى الجامع الموجود في قطاع ب تسيطر عليه أكوام من الزبالة وكسر من بقايا المنازل ويزداد يومًا بعد يوم حتى أصبح تلالا تعوق حركة المواطنين بالإضافة إلى اكتشاف شروخ في حوائط الشقق وكسور في السيراميك تحت الأرضيات من خلال عمليات الكبس التي فضحت العيوب الخطيرة في التشطيبات ولا يوجد عزل في المطابخ ودورات المياه مما يهدد بكارثة كبري تتسبب في غرق الشقق مع انتشار كبير للسرقات داخل الشقق السكنية.









وأشار رئيس الجبهة إلي أن مواسير الصرف الصحي تحتاج إلى تعديل لأنها تم تركيبها بطريقة خاطئة دون رقابة على الشركات المسئولة عن التشطيبات النهائية وحينما تتحدث مع مسئول تجد الإجابة جاهزة"أنتم إسكان إجتماعي كويس أن في شقق ليكم".







