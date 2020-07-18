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فن

هوت شورت.. هبة السيسي تتألق بإطلالة جذابة على الشاطئ

السبت 18/يوليه/2020 - 05:09 م
هبة السيسي
هبة السيسي
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محمد بدران

نشرت الفنانة وملكة الجمال هبة السيسي، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت هبة السيسي، في الصورة، بإطلالة جذابة، من على الشاطئ، حيث كانت ترتدي "هوت شورت" جينز، يبرز جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى المكياج على جمال بشرتها، الذى يتناسب مع ملامحها وإطلالتها.

وتركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة طبيعية التى تبرز جمالها.

وكان آخر أعمالها فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، مع الفنان طلعت زكريا الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017.

الفيلم بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبوزيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.

ومن أبرز أعمالها فيلم "كتكوت"، "دنيا الليل"، و"أنا والمدام"، و"حليمو أسطورة الشواطئ" و"ستات قادرة" و"الصعلوك" الذي يعد آخر أعمالها الدرامية.

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🏖💙 #hebaelsisy

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