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فن

من داخل سيارتها.. هبة السيسي تتألق بإطلالة صيفية.. شاهد

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:20 م
هبة السيسي
هبة السيسي
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محمد بدران
نشرت الفنانة وملكة جمال مصر هبة السيسي عبر حسابها الاجتماعي، انستجرام، صورا لها مع ابنة شقيقتها داخل سيارتها.


وظهرت هبة السيسي بإطلالة صيفية نالت إعجاب متابعيها وعلقت على الصور قائلةً: "حبيبي". 


وكان آخر أعمالها فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، مع الفنان طلعت زكريا الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017.


الفيلم بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبوزيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.


ومن أبرز أعمالها فيلم "كتكوت"، "دنيا الليل"، و"أنا والمدام"، و"حليمو أسطورة الشواطئ" و"ستات قادرة" و"الصعلوك" الذي يعد آخر أعمالها الدرامية.



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