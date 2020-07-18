نيويورك تايمز.. هاكرز تويتر أشخاص عاديين

تويتر مساء الأربعاء الماضي، عبارة عن أربعة زملاء شباب لا صلة لهم بمجموعات الهاكرز الدولية المنظمة أو الحكومات، حيث بدأ الهجوم، برسالة مرحة بين المتسللين على منصة Discord، للاستيلاء على بعض المنصات الأكثر شهرة وحساسية. نشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، تقريرا قالت فيه أن الأشخاص المتورطين فى اختراق الأنظمة الداخلية لمنصةمساء الأربعاء الماضي، عبارة عن أربعة زملاء شباب لا صلة لهم بمجموعات الهاكرز الدولية المنظمة أو الحكومات، حيث بدأ الهجوم، برسالة مرحة بين المتسللين على منصة Discord، للاستيلاء على بعض المنصات الأكثر شهرة وحساسية.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه يمكن إرجاع الهجوم إلى مجموعة من المتسللين الذين يتجمعون عبر الإنترنت على OGusers.com، وهو منتدى متخصص لتبادل أسماء المستخدمين حيث يقوم الناس بشراء وبيع معلومات تسجيل الدخول عبر الإنترنت.









وقالت الصحيفة الأمريكية، إنها تواصلت مع أربعة أشخاص الذين استهدفوا موقع تويتر في عملية الهجوم الأخيرة على المنصة، حيث شاركوا لقطات الشاشة التى تؤكد عملية الاختراق، وأوضحت صحيفة تايمز أنهم "أشخاص عاديين" وليسوا من تنظيم دولة أو مجموعة منظمة من قراصنة الإنترنت".





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يقول أحد المتسللين والذي أطلق على نفسه اسم Kirk، إنه تمكن من الوصول إلى الأنظمة الداخلية لمنصة تويتر باستخدام برامج قوية، تستطيع السيطرة على أي حساب تقريبا، وهذا ما سمح له بالتحكم الجزئي في حسابات العديد من الشخصيات والشركات الشهيرة.





ويروي الهاكرز المسمى Kirk، تفاصيل عملية الاختراق وكيف حصل على بيانات تسجيل الدخول حيث قال: "إنه قام بنسخهالا من خلال رسالة تم نشرها على قناة Twitter Slack الداخلية"، ووفقا لصحيفة The Times، من غير الواضح حاليا كيف يزعم أن كيرك تمكن من الوصول إلى Twitter Slack، حيث أشار تقرير سابق نشره موقع Motherboard أن المتسللين ربما تمكنوا من الوصول إلى الأداة الداخلية عن طريق رشوة موظف حالي يعمل لدي تويتر.





الجدير بالذكر أن موقع التدوينات العالمي تويتر تعرض لسلسلة هجوم يوم الأربعار الماضي، حيث تمكن الهاكرز من السيطرة على حسابات شخصيات شهيرة منها الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، والملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا، والمرشح الرئاسى الأمريكى جو بايدن، ونجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، ومغنى الراب الأمريكى كانى ويست، وجيف بيزوس مؤسس أمازون، و بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت، وحسابات شركتى أوبر وآبل.





وقاموا بنشر مجموعة من التغريدات الاحتيالية، قالوا فيها: "إن أمام الأشخاص 30 دقيقة لإرسال 1000 دولار فى بيتكوين للعملة المشفرة، ووعدهم بأنهم سيحصلون على ضعف هذا المبلغ فى المقابل، وقد تم إرسال ما يزيد عن 100 ألف دولار من البيتكوين.