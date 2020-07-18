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برلمان

قيادي بحزب «مستقبل وطن»: عودة مجلس الشيوخ إضافة قوية للحياة النيابية

السبت 18/يوليه/2020 - 06:27 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
قال عبدالرحيم كمال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن عودة الغرفة التشريعية الثانية يعد استعادة حقيقية لقيمة تشريعية هامة وإضافة قوية للحياة النيابية في مصر، وذلك لاستكمال خطة الإصلاح السياسي.

وأضاف «كمال»، في بيان له، إن ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين معمول به في عدد من الدول المتطورة نظرا لأنه يمثل ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين الهامة بتأن واستفاضة في كلا المجلسين الأمر الذي يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد، مشيرا إلى أنه يزيد من إنتاجية السلطة التشريعية ويسمح بالمزيد من الرأي والرأي الأخر ويلعب دورا هاما في إحياء الحياة السياسية.

وأشار القيادي بحزب «مستقبل وطن»، إلى أن عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يبلغ 192 دولة، وتعتمد 173 دولة على نظام البرلمان ذو الغرفتين ما يسهم في ترسيخ الدعائم الديمقراطية ودعم التعددية الفكرية في هذه الدول.

وطالب «كمال»، الناخبين بضرورة المشاركة السياسية وممارسة حقهم الانتخابي طبقا لما كفله لهم الدستور والقانون، وأن يتوجهوا الي صناديق الاقتراع لإبداء الرأي وأختيار من يرونهوا مناسبا في تمثيلهم تحت قبة الشيوخ.
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