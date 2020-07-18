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السيطرة على البترول الليبي.. أحمد موسى يفضح أردوغان ويكشف أطماعه.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 09:43 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور اردوغان استعرض أهدافه الاستعمارية في ليبيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد" :" أردوغان يهدف إلى السيطرة على النفط الليبي في سرت والجفرة".

وتابع :" مصر تستهدف  الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا فقط لا غير ولا هدف لدينا في ثروات الشعب الليبي ".

وعرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو يرصد اهداف أردوغان في ثروات الشعب الليبي.

وقال أردوغان في الفيديو:" نستهدف السيطرة على كامل محيط سرت والجفرة  لأنها مناطق بترولية بها مناطق النفط  ونسعى للسيطرة عليها، والتحكم في  آبار الغاز الطبيعي".

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