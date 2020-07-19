مصطفى يونس: ظهوري في قناة الزمالك لنبذ التعصب.. فيديو

أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن نادي الزمالك يأتي خلف القلعة الحمراء، مشددا على أن مصر أهم من القطبين ويجب تهدئة الأمور بين الناديين خلال الفترة المقبلة.





وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الزمالك فى المرتبة الثانية بالنسبة لي بعد الأهلي ، وأقرب الناس إلى قلبي هم أصحابي الزمالكاوية مثل حسن شحاتة وفاروق جعفر".





وأضاف: "ظهوري فى قناة الزمالك لتوصيل رسالة نبذ التعصب، ولا أحد يستطيع أن يهاجم الأهلي فى جودي".



