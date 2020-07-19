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رياضة

مصطفى يونس: ظهوري في قناة الزمالك لنبذ التعصب.. فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:26 ص
مصطفي يونس
مصطفي يونس
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حسن العمدة
أكد مصطفي يونس، نجم الأهلي السابق، أن نادي الزمالك يأتي خلف القلعة الحمراء، مشددا على أن مصر أهم من القطبين ويجب تهدئة الأمور بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

وقال يونس فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "الزمالك فى المرتبة الثانية بالنسبة لي بعد الأهلي، وأقرب الناس إلى قلبي هم أصحابي الزمالكاوية مثل حسن شحاتة وفاروق جعفر".

وأضاف: "ظهوري فى قناة الزمالك لتوصيل رسالة نبذ التعصب، ولا أحد يستطيع أن يهاجم الأهلي فى جودي".

يذكر أن النادي الأهلي يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نفطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

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