رسالة جديدة من العالمي أميتاب باتشان بعد إصابته بـ كورونا

حرص النجم العالمي أميتاب باتشان على نشر رسالة جديدة لجمهوره بعد إصابته وعائلته بفيروس كورونا المستجد، وشكرهم على دعمهم الكبير له.









ونشر صورة له بصحبة عائلته عبر حسابه الرسمي بإنستجرام وكتب": نحن نرى حبكم ونسمع دعاءكم وشكرا لكم.









غرد أميتاب باتشان عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلا: "أتلقى وأرى جميع محبتكم ودعواتكم وصلواتكم عبر الرسائل القصيرة، واتس اب، وانستجرام وعلى المدونة وجميع وسائل التواصل الاجتماعي الممكنة، امتناني ليس له حدود أتلقى العلاج لكن بروتوكول المستشفى مقيد ولا استطيع أن أقول المزيد".









وكان خبر إصابة النجم العالمي أميتاب باتشان بفيروس كورونا تصدر كبرى وكالات الأنباء حول العالم.









ولحقه خبر إصابة نجله الفنان أبهيشيك باتشان، بعد إعلانه الأمر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.



