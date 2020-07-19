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منوعات

بالأبيض .. نهاوند سري تستعرض أناقتها

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:18 ص
الإعلامية نهاوند
الإعلامية نهاوند سرى
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محمد بدران
نشرت الإعلامية نهاوند سري، مقطع فيديو جديدا لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نهاوند سري  بإطلالة انيقة، حيث ارتدت توب شيفون باللون الابيض، وجيب انيق، وتركت شعرها الاسود منسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الجذابة ووضعت أحمر شفاه مميز.




يذكر أن الإعلامية نهاوند سري قدمت برنامج "الحياة اليوم" على شاشة قناة الحياة بداية 2018، وبرنامج إذاعي مع الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي بعنوان بين جيلين.


وقدمت البرنامج الصباحي "صباح أون" على قناة "ON TV" لعدة سنوات، وشاركت الإعلامي عمرو أديب في حلقات في برنامج "كل يوم" عبر شاشة "ON E".

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