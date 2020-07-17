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منوعات

بصورة سيلفي.. نهاوند سري تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:34 ص
نهاوند سرى
نهاوند سرى
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محمد بدران



شاركت الإعلامية نهاوند سري، متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نهاوند سري  بإطلالة انيقة، حيث ارتدت توب شيفون باللون الاسود، وجيب احمر، وتركت نهاوند سري شعرها البنى منسدلًا بطريقة ناعمة وانسيابية، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الجذابة ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الغامق.

وعلقت نهاوند سرى على الصورة قائلة "لن تكون مثالية أبدًا .. اجعلها تعمل الحياة"


يذكر أن الإعلامية نهاوند سري قدمت برنامج "الحياة اليوم" على شاشة قناة الحياة بداية 2018، وبرنامجا إذاعيا مع الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي بعنوان بين جيلين.


وقدمت البرنامج الصباحي "صباح أون" على قناة "ON TV" لعدة سنوات، وشاركت الإعلامي عمرو أديب في حلقات في برنامج "كل يوم" عبر شاشة "ON E".

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It will never be perfect .. make it work #life💋

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