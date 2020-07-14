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منوعات

بـ ماكياج جذاب.. نهاوند سري تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 06:28 م
نهاوند سرى
نهاوند سرى
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محمد بدران

شاركت الإعلامية نهاوند سري، متابعيها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نهاوند سري  بإطلالة انيقة، حيث ارتدت سترة باللون الابيض، وتركت نهاوند سري شعرها البنى منسدلًا بطريقة ناعمة وانسيابية، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الجذابة ووضعت أحمر شفاه باللون البيج الغامق.


يذكر أن الإعلامية نهاوند سري قدمت برنامج "الحياة اليوم" على شاشة قناة الحياة بداية 2018، وبرنامجا إذاعيا مع الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي بعنوان بين جيلين.


وقدمت البرنامج الصباحي "صباح أون" على قناة "ON TV" لعدة سنوات، وشاركت الإعلامي عمرو أديب في حلقات في برنامج "كل يوم" عبر شاشة "ON E".


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