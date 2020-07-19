تعظيم شعار صنع في مصر.. خط جديد لإنتاج الكمامات بمصنع قادر.. أشهرها N95 ب 40 جنيها ومواصفات ومعايير الجودة العالمية توفر أعلى مستويات الحماية.. فيديو

أشهرها N95 .. صدى البلد داخل الخط الجديد لإنتاج الكمامات بمصنع قادر

معدل الإنتاج 300 ألف يوميا .. مصنع قادر: سيتم إمداد عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة بـ الكمامات الطبية

رئيس مصنع قادر: إنتاج كمامات N95 بمواصفات ومعايير الجودة العالمية

بـ 40 جنيها فقط.. رئيس مصنع قادر: كمامة N95 بمعايير وجودة عالية

تعظيم شعار صنع في مصر.. رئيس مصنع قادر: تعاقدنا مع بنوك وشركات وجامعات لمدهم بـ الكمامات









تعرف الهيئة العربية للتصنيع بأنها إحدى ركائز الصناعة العسكرية والمدنية في مصر، وكعادتها دائما تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم شعار صنع في مصر.









تعمل الهيئة العربية للتصنيع على توفير الاحتياجات الاحترازية ضد فيروس كوفيد - 19 المعروف إعلاميا بـ «فيروس كورونا» وتوفرها خلال أحد مصانعها قادر، والمصنع بدأ في إنتاج الكمامات n95 والذي يعد أول خط إنتاج يتم تصنيعه في مصر، فضلا عن توفير ماكينات صناعة فلاتر الكمامات لأول مرة في مصر.









أجرى موقع صدى البلد الإخباري جولة تفقدية داخل وحدة الكمامات بـ مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، اليوم الخميس، للمتابعة خطوط الإنتاج والاطلاع على تفاصيل وخطوات العمل داخل المصنع من الكمامات في ظل الجائحة الوبائية التي تشهدها البلاد من فيروس كوفيد - 19 المعروف بـ «كورونا المستجد».









وخصصت العربية للتصنيع وحدة لإنتاج الكمامات بمصنع قادر التابع للهيئة التي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف كمامة يوميا، حيث تضم وحدة إنتاج الكمامات بالهيئة العربية للتصنيع 20 ماكينة لحام فردي بالالترا سونيك بطاقة إنتاجية 120 ألف كمامة يوميا .









وتحتوي الوحدة على على 2 خط فول اتوماتيك لإنتاج الكمامات 3 طبقات بطاقة إنتاجية 100 ألف كمامة يوميا، كما يمتلك المصنع خط إنتاج مخصص للكمامات N95 مطابقة للمواصفات القياسية الأمريكية ، ذات الـ5 طبقات، لحجب الميكروبات والفيروسات والاتربة وتستخدم لأكثر من مرة.









ووفرت العربية للتصنيع خط إنتاج القماش المخصص لتصنيع الكمامات بطاقة إنتاجية 500 كيلو بما يعادل نصف طن يوميا، تكفي لإنتاج 500 ألف كمامة يوميا.









واستطاع مصنع قادر تدريب وتأهيل وتشغيل 150 شابا وفتاة للعمل على مدار الساعة بالاضافة الي 50 من العمالة المدربة الماهرة من مصنع قادر الحاصل على شهادات الايزو.









وتمتلك الهيئة العربية للتصنيع خططا علمية لتعميق صناعة الأجهزة الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية، لزيادة الاهتمام بمثل هذه الموضوعات في الفترة الحالية نتيجة أزمة جائحة فيروس كورونا، وما يتبعها من انخفاض الواردات نظرًا لوقف التصدير وتقليل الإنتاج في بعض الدول.









وأكد اللواء أحمد منظور رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، أنهم بدأوا في إنتاج الكمامات الطبية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بإنتاج أنواع مختلفة من الكمامات والمطهرات والمعقمات.









وأضاف «منظور» لـ «صدى البلد» أن المصنع ينتج كمامات ذات الـ 3 طبقات بطاقة 300 ألف على مدار اليوم، موضحا أن استخدامها من 4 إلى 6 ساعات يوميا، فضلا عن إنتاج كمامات N95 بمواصفات ومعايير الجودة العالمية.









وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، إلى أن هناك نوعين من الكمامات الأول 3 طبقات تحجز الأتربة والشوائب بنسبة 80%، أما النوع الثاني الـ N 95 قدرته على حز الأتربة بنسبة 95%، وهناك نوع آخر K95 الفرق بينهم في تفصيلة الفلتر تتطابق مع المواصفات الأمريكية.









وأوضح أن المصنع لديه قدرة على عمل كمامات مكونة من 6 طبقات لتصل نسبة الحماية الي 98%، مشيرا إلى أن خط الانتاج بالنسبة N95 يعمل بطاقة إنتاج من 25 إلى 30 ألف كمامة يوميا، والعمل خلال شفتات صباحي ومسائي.









وتابع إن هناك توجهات من الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة، بإنتاج كمامات ومطهرات لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن مصنع قادر عمل على إنتاج كمامات بأسعار مناسبة وكفاءة عالية.









وأضاف «منظور»أن الأسعار بالنسبة لكمامات N95 يتراوح سعرها الأساسي في الأسواق من 80 إلى 125 جنيها، وتم تخفيض السعر إلى 40 جنيها للكمامة الواحدة، موضحا أن الهيئة دائما تعمل على تعميق التصنيع المحلي وتعظيم شعار صنع في مصر.









وأشار إلى أن كمامة N95 تستخدم لأكثر من مرة تصل إلي 10 أيام من الاستخدام وهذا يرجع إلى المعايير والجودة العالية التي تتميز بها الكمامة، موضحا أن الكمامة ذات 3 طبقات سعرها للمستهلك 3 جنيهات فقط تستخدم من 4 إلى 6 ساعات، هناك عبوات كمامات مختلفة عبوة تحتوي على 5 كمامات، وعبوة 10 كمامات، وعبوة 25 كمامة، وعبوة 50 كمامة.





ونوه إلى أن هناك منافذ البيع تابعة للهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى التعاون مع جهاز المشروعات والخدمة الوطنية للتنشيط والاستفادة بالسيارات المتواجدة في كل مكان بمحافظات مصر وسيكون هناك تنسيق مع حملات إعلانية لتثبيت سعر الكمامات التي تطرح في الأسواق والصيدليات.









وشدد اللواء أحمد منظور ، إن المصنع يعمل على إنتاج الكمامات الطبية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، بإنتاج أنواع مختلفة من الكمامات والمطهرات والمعقمات.





وأضاف أن هناك تعاقدات مع البنوك ومياه الشرب والصرف الصحي وجامعة القاهرة والعديد من الجهات والهيئات، مشيرا إلى أن المصنع يعمل على إنتاج أنواع مختلفة من الكمامات و المطهرات وأدوات التعقيم.





ونوه إلى أن هناك منافذ البيع تابعة للهيئة العربية للتصنيع، بالإضافة إلى التعاون مع جهاز المشروعات والخدمة الوطنية للتنشيط والاستفادة بالسيارات المتواجدة في كل مكان بمحافظات مصر وسيكون هناك تنسيق مع حملات إعلانية لتثبيت سعر الكمامات التي تطرح في الأسواق والصيدليات.









من جانبه قال اللواء إسماعيل سويد، مدير مشروع إنتاج الكمامات بمصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع، إن المصنع يقوم بإنتاج كمامات عالية الجودة طبقا للمواصفات القياسية للبيئة بمجرد دخول العاملين الوحدة تتبع الإجراءات الوقائية، مؤكدا أن هناك إجراءات وقائية مشددة بداية من دخول المصنع وحتى تغليف الكمامات، حيث تصنع أتوماتيكيا بشكل كامل.





وأضاف «سويد» أن مصنع قادر ينتج نوعين من الكمامات N95 وطبية ذات الـ 3 طبقات يتم إنتاجها من خلال 5 أنواع من الخطوط، مقسمين كالتالي خط لانتاج كمامة N95 و3 خطوط لإنتاج الكمامة الطبية وخط إنتاج للفلاتر.





وأوضح مدير مشروع إنتاج الكمامات بمصنع قادر، أن معدل الإنتاج 300 ألف كمامة `ات الـ 3 طبقات ومن 25 إلى 30 ألف للكمامة الـ N 95، مشيرا إلى أن المصنع ينتج مطهرات ومعقمات وكحول ومطهرات للارضيات ومعطرات بأسعار منخفضة وجودة عالية، وجميع الماكينات تعمل من خلال الترا سونيك.





وتابع أنه يتم التعبئة في عبوات مختلفة وهي: عبوة تحتوي على 5 كمامات، وعبوة 10 كمامات، وعبوة 25 كمامة، وعبوة 50 كمامة، مؤكدا أن المصنع يعمل على مدار الساعة يوميا، مضيفا أنه سيتم إمداد عدد من القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالكمامات بناء على تعاقدات.





ونوه إلى أن الكمامات متوفرة في منافذ البيع التابعة للهيئة العربية للتصنيع، منوها إلى أن المصنع يقوم بتصنيع العديد من المنتجات العسكرية والمدنية أشهرها العربة فهد وسيارات الإطفاء والمنتجات الأخرى المتعددة الجهات.





ولفت إلى أن الفريق عبد المنعم التراس وجه بإنتاج الكمامات الطبية ومطهرات الأيدي والأسطح والأرضيات، فضلا عن بوابات التعقيم في إحدى المصانع الأخرى التابعة للهيئة.









وكان الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، افتتح مصنعا جديدا للكمامات N 95 بمصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع.





وأكد الفريق "التراس"، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعميق التصنيع المحلي للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية.





وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أنهم مستمرون في العديد من المجالات للاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تصنيع أجهزة تنفس صناعي ومواد التطهير والتعقيم بأيدي مصرية 100%".









وتمتلك الهيئة العربية للتصنيع خططا علمية لتعميق صناعة الأجهزة الطبية وفقا لمعايير الجودة العالمية، لزيادة الاهتمام بمثل هذه الموضوعات في الفترة الحالية نتيجة أزمة جائحة فيروس كورونا، وما يتبعها من انخفاض الواردات نظرًا لوقف التصدير وتقليل الإنتاج في بعض الدول.





وتتميز الهيئة بالكوادر البشرية حيث قامت باستغلال الإمكانيات التصنيعية المتميزة لتصنيع كبائن تعقيم الأفراد، والكبائن مزودة بعدد من الرشاشات تقوم برش المواد المطهرة على الأفراد وتعقيمها قبل دخول المنشآت بنظام البخار وليس الرذاذ، كما تم تزويدها بجهاز لقياس درجة الحرارة للشخص المار بداخلها ,وكذا جهاز حساس يعمل عند دخولها ويفصل اتوماتيكيا عند الخروج.





وعملت العربية للتصنيع على إنتاج أجهزة العزل الطبي وأجهزة التعقيم والفحص الحراري، فضلا عن توفير بوابات للتعقيم والتى تستخدم فى بوابات المنشآت، كما شاركت الهيئة فى التصدي لـ كورونا و الهيئة عملت على الوسائل الوقائية والوسائل العلاجية، لتوفير احتياجات الدولة.





ووقع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، بروتوكولا للتعاون، بهدف إعداد العمالة الفنية لسوق العمل وتأهيل الكوادر العلمية الشابة ورعاية المبتكرين وتحقيق أقصى استفادة من القدرات العلمية والتصنيعية بما يخدم خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي.





ووفقا للبروتوكول الذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات، فيشتمل على تطوير التعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التعليم العالي من خلال تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات التدريبية والبحثية والتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية والمشاركة في التدريب الفني والمهني لإعداد العمالة الفنية لسوق العمل ودعم ورعاية مشروعات الطلبة وتصنيع الابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي.