محافظ أسيوط: إزالة 15 حالة تعد على أراضي أملاك دولة

شدَّد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات ازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى املاك الدولة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتاً إلى إزالة 15 حالة تعد على أراضى أملاك دولة بمركز أبوتيج خلال يوم واحد وذلك ضمن حملات الموجة السادسة عشرة لإزالة مُخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن.





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وأكد محافظ أسيوط على استمرار الحملات لإزالة التعديات بجميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة للحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على اراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.





حيث ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط حملة لازالة التعديات بمركز أبوتيج بمشاركة يسرى كامل رئيس المركز وبمشاركة نوابه ومسئولى أملاك الدولة والادارة الهندسية وتم خلالها ازالة 15 حالة تعد على اراضى املاك دولة بالبناء وبالزراعة وتمت الإزالة بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية مدعومة بقوات الشرطة.



