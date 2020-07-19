محافظ أسيوط: إزالة 15 حالة تعد على أراضي أملاك دولة

شدَّد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات ازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى املاك الدولة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتاً إلى إزالة 15 حالة تعد على أراضى أملاك دولة بمركز أبوتيج خلال يوم واحد وذلك ضمن حملات الموجة السادسة عشرة لإزالة مُخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن.
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وأكد محافظ أسيوط على استمرار الحملات لإزالة التعديات بجميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة للحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على اراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
حيث ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط حملة لازالة التعديات بمركز أبوتيج بمشاركة يسرى كامل رئيس المركز وبمشاركة نوابه ومسئولى أملاك الدولة والادارة الهندسية وتم خلالها ازالة 15 حالة تعد على اراضى املاك دولة بالبناء وبالزراعة وتمت الإزالة بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية مدعومة بقوات الشرطة.
وقال محافظ أسيوط ان التعدى على الأراضي المملوكة للدولة والأراضى الزراعية مرفوض تمامًا وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظًا على حق الدولة الذي هو حق الشعب والأجيال القادمة مناشدا المواطنين اصحاب مخالفات المبانى بالمضى قدما فى التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون وسداد جدية التصالح الى لافتًا أن هناك متابعة مستمرة للموقف أولًا بأول مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وخاصة فى ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال ازمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " وتنفيذا لتوجيهات توجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف وإحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية مشيرا الى انه ترأس العديد من الحملات بمختلف المراكز والأحياء لتنفيذ القانون وازالة بعض التعديات على أراضى أملاك الدولة والاراضى الزراعية مشيرا الى تكليف قيادات المحافظة للإشراف على حملات الإزالة بصفة يومية وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات الى النيابة العسكرية .