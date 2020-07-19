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فن

وسط سرية.. جاستين تيمبرليك يستقبل مولوده الثاني

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:12 م
جاستين تمبرليك
جاستين تمبرليك
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شروق ابراهيم
وضعت المنتجة الشهيرة جيسكيا بيل طفلها الثاني من المغني العالمي جاستين تيمبرليك منذ أيام، بعد إخفائها لخبر حملها على مدار الأشهر الماضية.

ولم يكشف الثنائي الشهير عن اسم او نوع الجنين حتى كتابة هذه السطور او نشر صورة لمولود الجديد عبر حسابتهما الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وانجبت جيسيكا بيل من جاستين تيمبرليك طفلهما سايلس منذ اربع سنوات، واعتاد تيمبرليك على إخفاء نجله الوحيد عن أنظار وسائل الإعلام للاحتفاظ بخصوصية حياته الشخصية.

يذكر أن آخر أعمال جاستين تيمبرليك الغنائية البوم man of the woods الذي صدر في 2 فبراير 2018.

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