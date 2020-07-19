مسلسل ابنة السفير.. تعرف على موعد عرض الجزء الثاني

أعلن القائمون على مسلسل ابنة السفير التركي عن موعد عرض الموسم الثاني الذي يصور الآن في مدينة موغلا بتركيا.





وأشار القائمون الى ان عرض الحلقة الاولى يوم 9 سبتمبر، مشيرين إلي أن الحلقة الأولى من الموسم الثانى ستهز التريند وذلك جاء على لسان كاتبة العمل.





مسلسل ابنة السفير تحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى " سلطان " بطرد زوجته " نارين " والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترافها له بأنها تعرضت للاغتصاب من احد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.



