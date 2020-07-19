الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة .. تفاصيل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الاتحاد

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم، الأحد، قمة من العيار الثقيل بين مانشستر يونايتد وتشيلسي، على ملعب ويمبلي، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي والقنوات الناقلة:
وستقام مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 3 ، بتعليق حفيظ دراجي.
مانشستر يونايتد ضد تشيلسي:
ويسعى مانشستر يونايتد لاستغلال استفاقته الأخيرة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وحجز تذكرة التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد.
ولم يتعرض مانشستر يونايتد لأي هزيمة منذ استئنتاف النشاط الكروي في يونيو الماضي، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث خاض8 مباريات في الدوري الإنجليزي، فاز فيهم في 6 لقاءات، وتعادل في مواجهتين.
في المقابل يطمح فرانك لامبارد في قيادة تشيلسي في خطف الانتصار من اليونايتد، للأقتراب من حصد أول لقب له مع البلوز.
وسيواجه الفائز من مباراة اليوم بين مانشستر يونايتد وتشيلسي فريق آرسنال في المباراة النهائية.
يذكر أن فريق مانشستر سيتي الذي ودع المسابقة أمام آرسنال أمس السبت، هو حامل آخر نسخة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع:
حراسة المرمى: روميرو
خط الدفاع: ويليامز - ماجواير - بايلي - بيساكا.
خط الوسط: ماتيتش - بول بوجبا - برونو فيرنانديز.
خط الهجوم: جرينوود - مارسيال - راشفورد.
تشكيل تشيلسي المتوقع:
حراسة المرمى: كابايرو
خط الدفاع: ألونسو - روديجير - زوما - أزبيليكويتا.
خط الوسط: جورجينيو - مونت - كوفاسيتش.
خط الهجوم: ويليان - لوليسيتش - أبراهام.