الموعد والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة .. تفاصيل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في كأس الاتحاد

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي والقنوات الناقلة:

وستقام مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 3 ، بتعليق حفيظ دراجي.

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي:

ويسعى مانشستر يونايتد لاستغلال استفاقته الأخيرة، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وحجز تذكرة التأهل إلى نهائي كأس الاتحاد.





ولم يتعرض مانشستر يونايتد لأي هزيمة منذ استئنتاف النشاط الكروي في يونيو الماضي، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث خاض8 مباريات في الدوري الإنجليزي، فاز فيهم في 6 لقاءات، وتعادل في مواجهتين.





في المقابل يطمح فرانك لامبارد في قيادة تشيلسي في خطف الانتصار من اليونايتد، للأقتراب من حصد أول لقب له مع البلوز.





وسيواجه الفائز من مباراة اليوم بين مانشستر يونايتد وتشيلسي فريق آرسنال في المباراة النهائية.



