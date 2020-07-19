إنقاذ حياة مصاب بطعنة نافذة في القلب بمستشفى الزقازيق العام

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الخدمة الطبية.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه قام فريق طبي ب مستشفي الزقازيق العام ، تحت إشراف مدير المستشفي، بإنقاذ حياة مصاب بطعنة نافذة في الصدر ، للمرة الثانية من نوعها بالمستشفي في أقل من شهر .





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حيث استقبل المستشفي شابا مصابا بجرح نافذ قطعي في الصدر، ويعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية، وخلل بعلاماته الحيوية إثر إصابته بطعنة، وتم عمل الإسعافات السريعة الأولية مع عمل استكشاف أمامي طارئ، بالجانب الأيسر للصدر، وتبين وجود كسر نافذ بعظمة القصب، وعظام الصدر، ونزيف بشريان الثدي.





كما تبين وجود تجمع دموي بالغشاء البلوري وتجمع دموي بغشاء التامور حول القلب، مع وجود جرح قطعي نافذ بالبطين الأيمن وقام الفريق الطبي بالسيطرة على النزيف وإزالة التجمعات الدموية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية، وإنقاذ حياة المريض في فترة وجيزة، والمريض الآن بحالة مستقرة جيدة ويتلقى الرعاية الطبية بالعناية المركزة.



