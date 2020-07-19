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برلمان

فرج عامر: العالم كشف مخطط أردوغان الشيطاني للسطو على النفط الليبي

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:04 م
اردوغان
اردوغان
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فريدة محمد
أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تفويضه الكامل للرئيس عبد الفتاح  السيسي، لاتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على الأمن القومى المصرى والليبى وإنقاذ ليبيا من الاحتلال والغزو التركى.

وقال "عامر" فى بيان أصدره اليوم، إن التصريحات المهمة والخطيرة من كبار القبائل والعائلات الليبية لوسائل الإعلام كشفت للرأي العام العربى والعالمى الأهداف الخبيثة والشيطانية للنظام التركى الإرهابى ممثلا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان وأنه جاء بعدد ضخم للغاية من المرتزقة من دولتي سوريا واليمن وتم تقسيمهم إلى قسمين القسم الأول يحارب من أجل المال فيحصلوا على رواتب شهرية مقابل قتال الجيش الوطني الليبي والقسم الثاني مرتزقة تابعين إلى جماعات متطرفة مثل جبهة النصرة داعش وغيرهم ممن خربوا سوريا نفسها.

وأضاف المهندس محمد فرج عامر: "لقد أصبح العالم كله على وعى وإدراك كاملين بأن المخطط الشيطانى لأردوغان هو السطو الهلال النفطي الليبي لإنفاذ الاقتصاد التركى من الإفلاس، معربا عن ثقته التامة فى قدرة بواسل وصقور القوات المسلحة المصرية الباسلة فى انقاذ ليبيا من الاحتلال التركى".

وطالب المهندس محمد فرج عامر، المجتمع الدولى بالتدخل لوقف الغزو والاحتلال التركى لليبيا مع تقديم اردوغان الى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته كمجرم حرب.
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