لو هتشترى مستعمل.. تعرف على كيفية اختبار قوة محرك السيارة

عند شراء سيارة مستعملة أول ما نهتم به هو الاطمئنان لقوة المحرك وسلامته لأنه هو الجزء الاساسي والاهم فى السيارة ، والعامل الأساسى فى تحديد سعر السيارة بأكملها .
وهناك العديد من
الاختبارات التى من الممكن أن تمكنا من تحديد قوة وسلامة محرك السيارة ومنها من
نستطيع نحن القيام به ولكن هناك بعض الاختبارات تحتاج الى أجهزة .
اولا: مشاهدة
العادم عند إصدار انبعاثات دخانية سوداء أو زرقاء اللون مع العادم فذلك يعبر عن
خلل داخل محرك السيارة
ثانيا: وجود برجله
في عمل المحرك ، عند تشغيل السيارة انظر الى المحرك واذا شاهدت هذه الهزة أو
البرجلة فهذا يعني ان هناك قصور في كفاءة أدائه
ثالثا : عند صدور
أصوات غير طبيعية من جسم المحرك اثناء التشغيل فهذا يعني أن هناك خلل فى احدى
اجزاء المحرك
رابعا : اختبار فحص
كبس المحرك
يعتبر أداء المحرك في حالة طبيعية إذا تجاوزت قيمة ضغط الكبس 75% من القيمة الأصلية عند تشغيل المحرك الجديد (المحددة في كتيب الصانع )، على أن لا يقل الفرق بين أدنى قراءة فى اسطوانة عن أعلى قراءة عن 25% ، ويتراوح زمن ها الاختبار بين 30 دقيقة إلى 60 دقيقة حسب حجم ونوع المحرك .
كما أن ثمن سعر فحص المحرك يبدأ من 100 وحتى 300 جنيه وطبقا لعمر ونوع المحرك وعدد اسطوانات ، ويتضمن تقرير فني ومقايسة إصلاح في حالة وجود خلل فعلي في ضغط المحرك .