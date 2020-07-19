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سيارات

لو هتشترى مستعمل.. تعرف على كيفية اختبار قوة محرك السيارة

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

عند شراء سيارة مستعملة أول ما نهتم به هو الاطمئنان لقوة المحرك وسلامته لأنه هو الجزء الاساسي والاهم فى السيارة ، والعامل الأساسى فى تحديد سعر السيارة بأكملها .

وهناك العديد من الاختبارات التى من الممكن أن تمكنا من تحديد قوة وسلامة محرك السيارة ومنها من نستطيع نحن القيام به ولكن هناك بعض الاختبارات تحتاج الى أجهزة .

اولا: مشاهدة العادم عند إصدار انبعاثات دخانية سوداء أو زرقاء اللون مع العادم فذلك يعبر عن خلل داخل محرك السيارة

ثانيا: وجود برجله في عمل المحرك ، عند تشغيل السيارة انظر الى المحرك واذا شاهدت هذه الهزة أو البرجلة فهذا يعني ان هناك قصور في كفاءة أدائه

ثالثا : عند صدور أصوات غير طبيعية من جسم المحرك اثناء التشغيل فهذا يعني أن هناك خلل فى احدى اجزاء المحرك  

رابعا : اختبار فحص كبس المحرك

يعتبر أداء المحرك في حالة طبيعية إذا تجاوزت قيمة ضغط الكبس 75% من القيمة الأصلية عند تشغيل المحرك الجديد (المحددة في كتيب الصانع )، على أن لا يقل الفرق بين أدنى قراءة فى اسطوانة عن أعلى قراءة عن 25%  ، ويتراوح زمن ها الاختبار بين 30 دقيقة إلى 60 دقيقة حسب حجم ونوع المحرك .

كما أن ثمن سعر فحص المحرك يبدأ من 100 وحتى 300 جنيه وطبقا لعمر ونوع المحرك وعدد اسطوانات ، ويتضمن تقرير فني ومقايسة إصلاح في حالة وجود خلل فعلي في ضغط المحرك .

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