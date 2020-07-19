AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

دايملر تشطب 20 ألف وظيفة لتوفير ملياري يورو

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:01 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
تنوى شركة  " دايملر " الألمانية لصناعة السيارات شطب نحو 20 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة وفقا لما أكدته الشركة .

ووفقا لما نشرته صحيفة  " هاندلسبلات " الألمانية الصادرة اليوم فإن خفض العمالة سيوفر للشركة ملياري يورو


وأكد المتحدث باسم مجلس العاملين في الشركة إن المحادثات مستمرة مع الشركة وهي بلاشك خلافية مؤكدا اهمية أن يسود الوضوح قريبا  ليعرف العاملين وضعهم


كما رفضت مصادر من المقر الرئيسي للشركة التعليق على التقارير الإعلامية بالإضافة إلى رئيس شؤون العاملين بالشركة فيلفريد بورت أعلن الأسوع الماضي أن عدد الوظائف المخطط شطبه المطروح في المناقشات حاليا والذذي يتراوح بينة 10 آلاف و15 ألف وظيفة غير كاف

أزاحت شركتا دايملر وبي إم دبليو الستار عن مشروع مشترك للاستثمار في خدمات الجيل الجديد، مثل السيارات ذاتية القيادة، وسيارات الأجرة بالاستدعاء، وصف السيارات.. وتستثمر الشركتان الألمانيتان مليار يورو في المشروع الذي يبحث كذلك توفير برامج للدفع على قدر الاستخدام.


وتأتي هذه الخطوة فيما يواجه مصنعو السيارات التقليديون منافسة من خدمات التنقل التي تقدمها شركات مثل "اوبر" وشركات تكنولوجية أخرى.. وقالت شركتا بي إم دبليو ودايملر إنهما منفتحتان على شراء شركات تكنولوجية ناشئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جيلي تتعاون مع فولفو لغزو السوق الأوروبية

بي إم دبليو تسرح 10 آلاف عامل بسبب كورونا

192 مليار دولار .. ديون فولكس فاجن تتخطى دولة كاملة

ترشيحاتنا

لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد توفير لقاح للفيروس.. فيديو

محددا المسئول عن المخالفة.. متحدث التنمية المحلية يصحح المعلومات بشأن قانون التصالح.. فيديو

من داخل آيا صوفيا.. أردوغان يلهب مشاعر المسلمين بنصر مزيف.. شاهد

هتعامل قانوني.. عماد متعب يتوعد كل من شهر به وزوجته واتهمهما بالتنمر

تعرف على خدمة «درايف ثرو» الخاصة بفحص مصابي كورونا في السيارة ..فيديو

العنكبوت .. أقدم سيارة في الإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة بابا الفاتيكان مرسيدس G-Class التاريخية.. صور

حج 5 نجوم.. إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي في مبيت المزدلفة.. شاهد

شاهد.. لامبورجيني أوروس في أفضل تعديل لها.. صور