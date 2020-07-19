دايملر تشطب 20 ألف وظيفة لتوفير ملياري يورو

تنوى شركة " دايملر " الألمانية لصناعة السيارات شطب نحو 20 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة وفقا لما أكدته الشركة .



ووفقا لما نشرته صحيفة " هاندلسبلات " الألمانية الصادرة اليوم فإن خفض العمالة سيوفر للشركة ملياري يورو





وأكد المتحدث باسم مجلس العاملين في الشركة إن المحادثات مستمرة مع الشركة وهي بلاشك خلافية مؤكدا اهمية أن يسود الوضوح قريبا ليعرف العاملين وضعهم





كما رفضت مصادر من المقر الرئيسي للشركة التعليق على التقارير الإعلامية بالإضافة إلى رئيس شؤون العاملين بالشركة فيلفريد بورت أعلن الأسوع الماضي أن عدد الوظائف المخطط شطبه المطروح في المناقشات حاليا والذذي يتراوح بينة 10 آلاف و15 ألف وظيفة غير كاف



أزاحت شركتا دايملر وبي إم دبليو الستار عن مشروع مشترك للاستثمار في خدمات الجيل الجديد، مثل السيارات ذاتية القيادة، وسيارات الأجرة بالاستدعاء، وصف السيارات.. وتستثمر الشركتان الألمانيتان مليار يورو في المشروع الذي يبحث كذلك توفير برامج للدفع على قدر الاستخدام.





وتأتي هذه الخطوة فيما يواجه مصنعو السيارات التقليديون منافسة من خدمات التنقل التي تقدمها شركات مثل "اوبر" وشركات تكنولوجية أخرى.. وقالت شركتا بي إم دبليو ودايملر إنهما منفتحتان على شراء شركات تكنولوجية ناشئة.



