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سيارات

دايملر تشترى خلايا بطاريات بقيمة ٢٠ مليار يورو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:14 م
صدى البلد
مصباح المصرى
أعلنت شركة صناعة السيارات الفاخرة الألمانية دايملر الشركة الأم لمرسيدس-بنز عن شراء خلايا بطاريات بقيمة تزيد عن 20 مليار يورو (22.75 مليار دولار) بحلول 2030 في الوقت الذي تستعد فيه لتكثيف إنتاج السيارات الهجينة والكهربائية.

وقال ديتر تستشه الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: "مع شراء خلايا بطاريات بقيمة تزيد عن 20 مليار يورو، نحن نتحرك قدما بشكل منهجي مع التحول إلى المستقبل الكهربائي لشركتنا".

وتخطط مرسيدس-بنز لطرح 130 سيارة كهربائية وهجينة بحلول 2022 بالإضافة إلى تصنيع سيارات فان وحافلات وشاحنات كهربائية.. ولم تحدد شركة صناعة السيارات من أي الشركات ستشتري البطاريات.

وتصنع الشركة بطارياتها الخاصة، التي تقوم بإنتاجها دويتشه أكيوموتيف في كامنز بألمانيا، من بين أماكن أخرى، لكنها تحصل أيضا على خلايا البطاريات من موردين متنوعين بما في ذلك إل.جي تشم وإس.كيه انوفيشن الكوريتين الجنوبيتين.
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