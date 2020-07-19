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رياضة

خبير لوائح: اللجنة الخماسية لا ترغب في ترك الجبلاية ..فيديو

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:24 م
اللجنة الخماسية
اللجنة الخماسية
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حسن العمدة
أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن اللجنة الخماسية لا ترغب في ترك الجبلاية خلال الفترة المقبلة.


وقال عبداللطيف فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "اللجنة الخماسية مكلفة من الفيفا وتعمل بأجر، ولكنها لم تقم بالواجبات التى تم تكليفها بها على الإطلاق خلال الفترة الحالية إلى جانب عدم نجاحها فى اقامة جمعية عمومية".

 
وأضاف: "اللجنة الخماسية تحصل على رواتب من الاتحاد الدولي، مقابل أنها من المفترض أن تقدم عملا وهذا لم يحدث منذ تكليفها".


يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أسندت الى الثنائى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج القيام بأعمال لجنة الحكام عقب استقالة جمال الغندور من منصبه.

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