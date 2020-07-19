خبير لوائح: اللجنة الخماسية لا ترغب في ترك الجبلاية ..فيديو

أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن اللجنة الخماسية لا ترغب في ترك الجبلاية خلال الفترة المقبلة.









وقال عبداللطيف فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "اللجنة الخماسية مكلفة من الفيفا وتعمل بأجر، ولكنها لم تقم بالواجبات التى تم تكليفها بها على الإطلاق خلال الفترة الحالية إلى جانب عدم نجاحها فى اقامة جمعية عمومية".





وأضاف: "اللجنة الخماسية تحصل على رواتب من الاتحاد الدولي، مقابل أنها من المفترض أن تقدم عملا وهذا لم يحدث منذ تكليفها".







