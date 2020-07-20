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النقد الدولي يكشف الشرط الوحيد لإبرام تونس اتفاق مع الصندوق

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:34 ص
كريستالينا جورجييفا،
كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي
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عادل نصار
كشفت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، عن الشرط الوحيد لابرام اتفاق مع الصندوق، مؤكدة أن الصندوق قدم دعمًا  لتونس بتمويل طوارئ يقترب من  750 مليون دولار. 

وأضافت جورجييفا، أن إدارة الصندوق تتطلع لدعم تونس والتعاون معها في هذه اللحظات العصبية،  لكنها رهنت ذلك بضرورة ترتيب أولويات البيت التونسي الداخلي كتشكيل الحكومة، ووجود هدف واضح تسعى هذه الحكومة للوصول إليه.
 
وأكد مدير عام صندوق النقد الدولي، في حوارها مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث  تقديم الاعلامية لميس الحديدي، أن تونس تعرف مشكلاتها، لافته إلى أنه في حال  الانتهاء من هذا سيكون بوسع الصندوق العمل على برنامج. 

وأكملت أنه بمجرد أن نصل لمرحلة تمكننا من العمل على برنامج نحن سنقوم بكل ما في وسعنا لتمهيد طريق يُحقق نمو شامل يفيد الشعب". 

وتابعت جورجييفا، أنه نتذكر التضحيات التي أدت لبداية عملية التحول، نحن مؤسسة تريد أن ترى نمو يخدم الجميع  وسنكون معهم بمجرد تشكيل الحكومة.

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