التعليم تكشف أمرا عاجلا بشأن امتحان الفيزياء للثانوية العامة

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل جديدة بشان امتحانات الثانوية العامة وامتحان مادة الفيزياء والتاريخ الثانوية العامة.



وأضاف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، ان يتم اتخاذ إجراءات في امتحانات مواد الثانوية العامة لم يتم اتخاذها منذ عقود، مشيراً إلى أن كل الامتحانات لابد ان يكون فيها مستويات صعوبة تظهر الطالب المتوسط من المتفوق وهذا الامر معمول به في دول العالم.

وتابع شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن لم تحدث واقعة غش جماعي في اي لجنة من لجان امتحانات الثانوية العام الحالي حتى الآن، مستدركاً أن جميع الامتحانات يتم وضعها وفقًا لمواصفات ومعايير محددة.

واضاف أن هناك تباينًا في الآراء بشأن امتحان مادة الفيزياء، إلا أن الامتحان جاء من داخل المنهج وكان متدرجًا في الصعوبة، كما هو الحال في أي اختبار يهدف إلى التفرقة بين الطالب المتفوق والمتوسط والضعيف.

وأشار الى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة هذا العام لتنظيم امتحانات الثانوية العامة غير مسبوقة، وتشهد متابعة دقيقة من وزير التعليم الدكتور رضا حجازي.

وأوضح أن من بين هذه الإجراءات مراجعة الامتحانات بدقة قبل موعدها، لضمان التوازن في مستويات الصعوبة، ما يساعد على تمييز مستويات الطلاب المختلفة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أنه لم تُسجل هذا العام أي حالات لما يُعرف بـ"الغش الجماعي" أو ما كان يُطلق عليه "لجان أولاد الأكابر"، مشيرًا إلى أن عدد أفراد التفتيش زاد بشكل كبير قبل دخول الطلاب إلى اللجان، وذلك ضمن خطة الوزارة لضمان نزاهة الامتحانات

ونفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ما تم تداوله عبر مجموعات الغش على "تليغرام" حول تسريب امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025، مؤكدا أن ما نُشر لا يتجاوز كونه نماذج استرشادية ولا علاقة له بورقة الامتحان الرسمية.

