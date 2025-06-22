إيمان أبو قُورة: حب الوطن من الإيمان.. والهجرة النبوية تغرسه في نفوس أبنائنا

قالت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حب الوطن والانتماء إليه من أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، مؤكدة أن غرس هذه القيم في نفوس الأبناء مسؤولية الأسرة، وخاصة الأم، وأنها تُعد من سلامة الفطرة الكونية والإنسانية.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريح تليفزيوني: "حب الوطن من الإيمان، وهذا ما تربينا عليه من علمائنا، وما يجب أن نغرسه في أولادنا من الصغر، وسيدنا النبي ﷺ ضرب لنا أروع مثال في حب الوطن، عندما حزن لفراق مكة، وكذلك الصحابة الكرام- رغم كونهم يهاجرون لأداء مهمة دعوية عظيمة- أصابهم الإعياء ولم يكونوا فرحين بالخروج من ديارهم".

وأضافت: "كتب السيرة تذكر أن النبي ﷺ قال لمكة عند مغادرتها: 'والله إنكِ لأحب بلاد الله إليّ، ولولا أن أهلكِ أخرجوني ما خرجت'، وهذا درس عظيم في معنى الانتماء".

وأوضحت: "حتى الفطرة الكونية، مش بس الإنسانية، بتقول إن كل كائن يألف موطنه ويشتاق إليه. ومن سلامة الفطرة الإنسانية أن يشعر الإنسان بالغُربة إن خرج من وطنه، وأن يدافع عنه ويحافظ على مقدراته وأمنه".

وشددت: "على كل أم أن تُربي أبناءها على حب الوطن، مش بس بالكلام، لكن بالأفعال: احترام القوانين، الحفاظ على البيئة، عدم الاعتداء على ممتلكات الغير، والعمل بإخلاص، وندعو الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان".