استعدادا لعودة الدوري.. بيراميدز يبدأ من اليوم معسكر لمدة أسبوع

يدخل اليوم الإثنين، فريق بيراميدز معسكر إعداد فى برج العرب بالإسكندرية، على أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى.
وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.
ومن المنتظر أن يواجه بيراميدز خلال معسكره فى الإسكندرية، نظيره الزمالك يوم 23 يوليو بملعب برج العرب الرئيسي فى الساعة الخامسة مساء.
كما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز، بعد توقف طال لمدة أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويقوم باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بتصفية العناصر التي لا يرغب في تواجدها معه، وضم آخرين من اللاعبين المعارين أو صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق.