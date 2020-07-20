AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا لعودة الدوري.. بيراميدز يبدأ من اليوم معسكر لمدة أسبوع

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
يدخل اليوم الإثنين، فريق بيراميدز معسكر إعداد فى برج العرب بالإسكندرية، على أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى.

وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن يواجه بيراميدز خلال معسكره فى الإسكندرية، نظيره الزمالك يوم 23 يوليو بملعب برج العرب الرئيسي فى الساعة الخامسة مساء.

كما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز، بعد توقف طال لمدة أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويقوم باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بتصفية العناصر التي لا يرغب في تواجدها معه، وضم آخرين من اللاعبين المعارين أو صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادًا لعودة المباريات .. انطلاق معسكر الزمالك نهاية الأسبوع الجاري

شاهد.. مرتضي منصور يعد جمهور الزمالك بإعلان مفاجآت مساء الخميس

استعدادا لاستئناف الدوري.. الزمالك يخوض مرانا مسائيا في برج العرب

كارتيرون يشيد بمعسكر الزمالك في برج العرب

استعدادا للدوري.. بيراميدز يواجه الزمالك والمصري وديا ببرج العرب 23 يوليو

الزمالك يعرض 50 مليون جنيه لـ ضم "دونجا وبكري وبكار"من بيراميدز

ترشيحاتنا

بـ فستان تايجر.. نانسي عجرم تجذب قلوب متابعيها بإطلالة ناعمة

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد دخول الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى

غدا.. أكسفورد تعلن عن نتائج نهائية لـ لقاح كورونا.. بـ 35 جنيها.. فيديو

ترتيب هدافي الدوري الإسباني موسم 2019 - 2020

تعرف على تفاصيل رينو ميجان Renault Megane جراند تور هجينية 2021.. صور

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يكشف السيناريو حال فشل مفاوضات سد النهضة.. يوجه رسالة لـ محمد علي.. هاني الناظر: انتهاء كورونا في مصر خلال أغسطس.. ووزير التعليم يكشف سبب تحديد 17 أكتوبر لبدء الدراسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلالة بكتيرية تحمي الجهاز الهضمي من سلالات أخرى قاتلة.. اِعرف التفاصيل

لو بتلعب رياضة.. اِعرف النظام الصحي قبل وأثناء وبعد التمارين

كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.. تعرف على سنهم