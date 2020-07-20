استعدادا لعودة الدوري.. بيراميدز يبدأ من اليوم معسكر لمدة أسبوع

يدخل اليوم الإثنين، فريق بيراميدز معسكر إعداد فى برج العرب بالإسكندرية، على أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى.





وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.





ومن المنتظر أن يواجه بيراميدز خلال معسكره فى الإسكندرية، نظيره الزمالك يوم 23 يوليو بملعب برج العرب الرئيسي فى الساعة الخامسة مساء.



