رصد طائرة تركية جديدة تنقل المرتزقة إلى ليبيا.. صورة

رصدت مواقع الرصد الجوي، اليوم الإثنين، طائرة تركية من طراز Lockheed C-130 Hercules، تنقل عدد من المرتزقة إلى الأراضي الليبية.





وأظهرت مواقع الرصد الجوي هذه الطائرة التي اعتادت على التحرك من تركيا إلى الأراضي الليبية لنقل المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.





وقال برلماني ليبي في تصريحات لقناة "العربية"، إن البرلمان يدعو تونس إلى العمل على الحد من تدفق المسلحين عبر حدودها إلى ليبيا.





وجاء ذلك بعدما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المخابرات التركية نقلت أكثر من 2500 عنصر من تنظيم داعش يحملون الجنسية التونسية إلى ليبيا، وذلك من ضمن آلاف العناصر الذين ينحدرون من تونس والمتواجدين مع التنظيم داخل الأراضي السورية.



