مرتديا حلق.. أحمد الفيشاوي يداعب السمك.. شاهد

نشر الممثل احمد الفيشاوي فيديو جديد له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر أ حمد الفيشاوي بالفيدبو وهو يرتدي حلق فضي في أذنيه أثناء قيامه بوضع فوتشوب على الفيديو ؤظهرة هو يلعب مع السمك وعلق قائلا " لا تعبث مع السمك الكبير".





يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.







