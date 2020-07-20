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فن

مرتديا حلق.. أحمد الفيشاوي يداعب السمك.. شاهد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:00 ص
احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
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مصطفى كرم
نشر الممثل احمد الفيشاوي فيديو جديد له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد الفيشاوي بالفيدبو وهو يرتدي حلق فضي في أذنيه أثناء قيامه بوضع فوتشوب على الفيديو ؤظهرة هو يلعب مع السمك وعلق قائلا " لا تعبث مع السمك الكبير".

يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.


يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.
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