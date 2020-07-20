بن زايد عن إطلاق مسبار الأمل: الإمارات تبدأ كتابة فصول جديدة من إنجازاتها

قال ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، إن الإمارات بدأت كتابة فصول جديدة من إنجازتها بعد إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ.





وأضاف بن زايد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "بفرحة تغمر قلوبنا وعزة تملأ صدورنا تابعنا بكل فخر واعتزاز لحظة انطلاق مسبار الأمل بنجاح إلى المريخ.. اليوم تبدأ الإمارات كتابة فصول جديدة من إنجازاتها وطموحاتها في الفضاء على أيدي شبابها المبدعين.. نبارك لقائدنا وشعبنا هذه اللحظة التاريخية".









وانطلق مسبار الأمل الإماراتي من قاعدة تانيجاشيما اليابانية إلى الكوكب الأحمر "المريخ"، في أول رحلة عربية إلى المريخ.









وتم تحديد شهر يوليو لإنطلاق المسبار، حتى يكون كوكب الأرض والمريخ في أقرب نقطة تلاقٍ، وهذا يحدث كل عامين في شهر يوليو، نظرًا إلى أن الأرض أسرع من المريخ في دورانها حول الشمس.



