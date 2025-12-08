قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نائب: إنشاء مدارس تكنولوجية في الزراعة الحديثة والتصنيع الغذائي خطوة للتوسع في الإنتاج

المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ
لمهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ
فريدة محمد

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ بالفصل التشريعى الأول، أهمية إنشاء 89 مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة، في مختلف التخصصات ومنها صناعة الكيماويات والموارد المائية والري والزراعة الحديثة والصناعات الغذائية.

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، إن تلك الخطوة تمثل انطلاقة جديدة للتعليم الفنى المتخصص في مصر، وتأتى  هذه الانطلاقة بالشراكة مع أكبر الأكاديميات والمعاهد الفنية الرائدة في دولة إيطاليا، بهدف إحداث طفرة نوعية في منظومة التعليم الفني والتقني في مصر.

وأضاف الجبلي، أن التوسع في إنشاء تلك المدارس التكنولوجية يتماشي مع خطة واستراتيجية الدولة للتوسع فى حجم الإنتاج الزراعى والصناعى وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أهمية تلك الخطوة في تأهيل كوادر من الشباب تكون مؤهلة عالميا وحاصلة علي شهادة دولية معتمدة، وهو ما يوفر لهم فرص عمل في السوق المحلي أو الأسواق العالمية.

وأوضح أن البلاد تحتاج إلي كوادر مؤهلة ومدربة في قطاعات الزراعة والرى بالطرق الحديثة، في ظل التوسعات الزراعية الكبيرة التى تقوم بها القيادة السياسية، مما يؤدى إلى مضاعفة الإنتاج الزراعى، وكذلك تعظيم العائد منه عبر التوسع في مجال التصنيع الغذائي.

وتابع، أيضا تساعد تلك الخطوة في دعم الصناعة الوطنية، حيث ستمثل هذه المدارس مورداً بشرياً أساسياً للمصانع والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مما يقلل من الفجوة بين التعليم واحتياجات العمل.

وأشار إلي أهمية وجود قوة عاملة مدربة عالمياً ما يجعل مصر مركزاً أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية.

صناعة الكيماويات المعاهد الفنية الرائدة إيطاليا منظومة التعليم الفني والتقني الإنتاج الزراعى والصناعى

