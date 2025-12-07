كاتب صحفي: تعاون مصري إيطالي لإنشاء مدارس تكنولوجية جديدة تخدم سوق العمل

أعلن الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، أسامة عبد الكريم، عن توسع كبير في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالتزامن مع توقيع شراكة جديدة بين مصر وإيطاليا لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجية حديثة.



وأوضح عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن هذا التعاون يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم الفني، مؤكدًا أن المدارس التكنولوجية أصبحت أحد أهم مسارات التعليم البديلة التي تمنح الطلاب مهارات عملية تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.



وأشار إلى أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية القائمة وصل إلى 115 مدرسة حتى الآن، معتبراً أن التوسع الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني في مصر.وأكد على أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية باتت تمثل البديل الأفضل للثانوية العامة، نظرًا لاعتمادها على التدريب العملي وتأهيل الطلاب مباشرة لسوق العمل.



