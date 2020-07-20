رئيس جامعة القاهرة يدعو لاجتهاد فقهي مؤسس على مقاصد الشريعة وعلم أصول الدين

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت أستاذ فلسفة الدين ورئيس جامعة القاهرة، جلسة بعنوان "مجال المعتقدات: موقف الإنسان من الكوارث والأزمات وكيف يفسرها" وذلك ضمن جلسات المؤتمر العالمي "فقه الطوارئ معالم فقه ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد"





والذي نظمته رابطة العالم الإسلامي ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال يومي 18 و 19 يوليو 2020، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والمفتين والمجالس والمجامع الفقهية، وعدد من المفكرين والأكاديميين.









وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن فقه الطوارئ مرتبط بإصلاح علم الفقه وعلم أصول الفقه بشكل عام، وأن إصلاح الفقه وأصوله مرتبط بإصلاح المعتقدات وردها إلى الوحي الإلهي بعيدًا عن أصحاب التفكير السحري الذين يشككون في الرابطة الضرورية بين الأسباب والمسببات في قوانين الله في الطبيعة.





ودعا الدكتور محمد الخشت، خلال جلسته بالمؤتمر العالمي "فقه الطوارئ" إلى ضرورة دراسة الصلة بين الفقه الأصغر (علم الفقه) وأصوله، والفقه الأكبر (علم أصول الدين)، وتعميق العلاقة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه والمعتقدات؛ في إطار ضرورة التحول إلى التخصصات البينية بين علوم الدين طبقا لاستراتيجيات جامعات الجيل الثالث، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأحكام الفقهية الخلافية، يرجع السبب الحقيقي فيها إلى التصورات الاعتقادية التي يحملها الفقيه في خلفيته المعرفية وفي رؤيته للعالم، وهي تؤثر على طريقته في استنباط الحكم الشرعي.





وشدد أستاذ فلسفة الدين ورئيس جامعة القاهرة، على ضرورة إصلاح كثير من معتقدات الفرق العقائدية المتناحرة بردها إلى المعتقدات المنضبطة من القرآن والسنة المتواترة، حيث إن المعتقدات تؤثر على طريقة استنباط الأحكام، وإصلاح المعتقدات يترتب عليه تغيير طريقة تحديد الأحكام الشرعية.





وأكد الدكتور الخشت، أنه لابد من إدراك أن الدين جاء رحمة للعالمين في نص واضح الدلالة واضح المعنى، وأنه يجب أن تكون هذه الغاية حاكمة لعمل الفقهاء في استنباط الأحكام الشرعية، وعليهم أن يدركوا أن الدين جاء من أجل الناس، أما الذين يزايدون على الدين فيظنون أن الناس جاءت من أجل الدين.





جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي "فقه الطواريء .. معالم فقه ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد" يهدف إلى دراسة المسائل والمجالات التي تؤثر فيها جائحة كورونا، وما أحدثته الجائحة من أثر على الناس في صحتهم وفي أمور حياتهم وعباداتهم، والخروج باجتهاد فقهي مؤسس على مقاصد الشرع في رعاية مصالح الخلق، وذلك في ظل إمكان استمرار الجائحة زمنًا طويلًا وتعاظم آثارها وتأثيراتها في المجالات المختلفة.



