أصبحت معزولة.. حركة الشعب في تونس ترفض مشاركة النهضة الإخوانية في الحكومة المقبلة

أكد أمين عام حركة الشعب في تونس زهير المغزاوي، أن حزبه لن يقبل المشاركة في حكومة بديلة لحكومة إلياس الفخفاخ رئيس الوزراء المستقيل، تضم وزراء من حركة النهضة.





وأضاف المغزاوي، في تصريحات لراديو "شمس أف إم" التونسي، أن أي حكومة قادمة في تونس لن تنجح إذا ضمت حركة النهضة الإخوانية، موضحا أن الحركة لا تعترف بمفهوم الشراكة في الحكم.





وأشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعطى مهلة حتى الخميس المقبل، لرؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، للتوصل إلى مقترحات بخصوص ترشيحات تتولى قيادة مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.



