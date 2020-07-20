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فن

الإعلامي اليمني إبراهيم شعبين ينتج برنامجا فنيا في مصر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:11 م
الإعلامي اليمني ابراهيم
الإعلامي اليمني ابراهيم شعبين
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سعيد فراج
قرر الاعلامي اليمني إبراهيم شعبين، إنتاج برنامج فني مميز في الفترة القادمة، حيث يسعى إلى تقديم نفسه بقوة للجمهور المصري. 

وأكد "شعبين"، أن البرنامج يقدم نجوم الفن بشكل مختلف، وجارٍ حاليا اختيار فريق الإعداد والوقوف على التفاصيل الإنتاجية التي ستجعل البرنامج واحد من أهم البرنامج الفنية. 

وأوضح الإعلامي اليمني، أنه سيقوم بتقديم البرنامج بشكل مختلف ومميز وسيستضيف عددا من النجوم المؤثرين على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وسيتناقش معهم في العديد من الأمور الشخصية والفنية. 

وأضاف أن رغبته في إنتاج وتقديم البرنامج بمصر نابع من كونها هوليوود الشرق وبها أكبر وأهم عدد من نجوم الوطن العربي لذا ينوي الاعتماد على فريق عمل محترف في مختلف جوانب البرنامج سواء التصوير أو الإخراج أو الإعداد لأنه يريد أن تكون تجربة برنامجه علامة فارقة وسط الكثير من البرامج الفنية الأخرى. 

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