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رياضة

متفائل بالشفاء.. أول تعليق من الإعلامي كريم رمزي عقب إصابته بكورونا ..فيديو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:04 ص
كريم رمزي
كريم رمزي
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محمد رشاد
أعلن الإعلامي كريم رمزي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه شعر بارتفاع في درجة حرارته منذ يوم الجمعة الماضي، وتكرر الأمر معه؛ فبدأ يشك في إصابته بالفيروس، فأجرى مسحة أظهرت نتيجتها أنه مصاب بالفيروس.


وأضاف رمزي في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون سبورت"، أنه "متفائل بالشفاء، وعزلت نفسي منذ أول يوم شعرت فيه بارتفاع درجة الحرارة، وطبقت بروتوكول وزارة الصحة للعلاج"، مؤكدا أنه ألغى عمله منذ إجازة العيد بعد شعوره بارتفاع درجة الحرارة.

وأعلن الإعلامي الرياضي كريم رمزي إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب المذيع بقناة "أون تايم سبورت"، "كورونا إيجابي.. الحمد لله، دعواتكم"، وتوالت دعوات أصدقائه وجمهوره بالشفاء العاجل له.
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