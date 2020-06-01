شوبير يدعم كريم رمزي بعد إصابته بكورونا

نشر الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، تغريدة جديدة يدعم فيها مقدم برامج اون سبورت "كريم رمزي" بعد إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.





الف سلامه عليك يا كريم وربنا يقومك بالسلامه ان شاء الله. وكتب شوبير





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وكان أعلن كريم رمزي، مقدم البرامج بقنوات "أون تايم سبورت"، اليوم الاثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وكتب عبر منشور على حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، جاء فيه:"كورونا إيجابي.. الحمدلله.. دعواتكم."









والجدير بالذكر ان وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر لـ 24985 حالة إصابة، بينما وصلت حالات الوفاة لـ 959 حالة.









ووصلت حالات الشفاء في مصر من فيروس كورونا إلى 6037 حالة.