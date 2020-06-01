AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير يدعم كريم رمزي بعد إصابته بكورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:11 م
كابتن شوبير
كابتن شوبير
Advertisements
ميرنا محمود
نشر  الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، تغريدة جديدة يدعم فيها مقدم برامج اون سبورت "كريم رمزي" بعد إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب شوبير :الف سلامه عليك يا كريم وربنا يقومك بالسلامه ان شاء الله.

اقر ايضا :
وكان أعلن كريم رمزي، مقدم البرامج بقنوات "أون تايم سبورت"، اليوم الاثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكتب عبر منشور على حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، جاء فيه:"كورونا إيجابي.. الحمدلله.. دعواتكم."


والجدير بالذكر ان وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر لـ 24985 حالة إصابة، بينما وصلت حالات الوفاة  لـ 959 حالة.


ووصلت حالات الشفاء في مصر من فيروس كورونا إلى 6037 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أنا في خطر يا جماعة .. ميرنا نور الدين تشعل تيك توك على طريقة هنيدي

في ظروف غامضة.. البحث عن أب قتل نجله أمام منزله بالمطرية

طيران ونقل وحجر صحي ..عروض سعودية مغرية لإجلاء المقيمين الأجانب وإعادتهم لأوطانهم

مصادر لصدى البلد: توقعات بعودة حركة الطيران خلال الأسبوع الأول من يوليو

مقترح برلماني بإجراء امتحانات الثانوية العامة في الملاعب والصالات المفتوحة

أحمد موسى ينتقد الزحام أمام الشهر العقاري ويشكر مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد سيارة بي ام دبليو X5 M معدلة بسعر بنتلى .. صور

علاج منزلي للإمساك .. 8 طرق طبيعية دون أدوية

أكلة جديدة .. طريقة عمل فطائر بالجبن والبقدونس