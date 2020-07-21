ما بين زيادة الوزن والعادات الغذائية السيئة.. أسباب آلام البواسير عند النساء والرجال .. وطرق منزلية لعلاجها بسرعة

- الحمل من أسباب البواسير عند النساء

- كيفية عمل حمام دافئ قادر على علاج البواسير

- لا تستخدم هذا الكريم فى علاج البواسير اكثر من أسبوع





البواسير بجميع أنواعها من أكثر المشكلات الصحية المزعجة للمصابين بها بجانب أنها تسبب حرجا شديدا للفرد وهناك اعتقاد خاطئ أن البواسير تصيب الرجال فقط لكنها فى الحقيقة يمكن أن تصيب أي شخص سواء كان امرأة أو رجل مدام توفرت الأسباب.

وللتمكن من الحماية من مشاكل البواسير نعرض لكم اهم العوامل التى إذا توفرت فى الشخص كان عرضة للاصابة بها بشكل كبير ، أما إذا كان الفرد يعانى منها بالفعل فعليه بتجربة طرق العلاج المنزلية التى نرصدها فى هذا التقرير.

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أوضح موقع "بولد سكاى" أن أسباب البواسير كثيرة ومتعددة وكلها تنتج عن زيادة الضغط في أسفل المستقيم، وتمدد الأوردة حول فتحة الشرج بسبب الضغط مما يجعلها تتضخم ويزداد حجمها.

و تحدث زيادة الضغط في أسفل المستقيم وتضخم البواسير نتيجة عدة أسباب، ابرزها: - حمل أشياء ثقيلة بشكل منتظم - زيادة الوزن والسمنة - الإجهاد أثناء حركات الأمعاء -الإسهال أو الإمساك المزمن - الجلوس مدة طويلة - الحمل - عدم تناول الخضر والفاكهة والحبوب الكاملة يوميا. وبعيدا عن الجراحه ..علاجات سريعه للبواسير



و قدم موقع " برايت سايد" عدة طرق علاج منزلية تساعد على التخلص من الالتهابات و ألام البواسير في دقائق معدودة.

الألوفيرا



يمتلك خصائص مضادة للالتهابات والتي قد تساعد في الحد من التهيج فهو آمن للاستخدام الموضعي باستثناء بعض الناس لديهم حساسية منه.



حمام دافئ مع ملح ابسوم تساعد الحمامات الدافئة في تهدئة تهيج البواسير من خلال استخدام حمام المقعدة ، وهو عبارة عن حوض صغير من البلاستيك يتناسب مع مقعد المرحاض .







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تساعد فى علاج التورم والالم بشكل أسرع، و إذا كنت تستخدم كريم بهيدروكورتيزون ، فلا تستخدمه لأكثر من أسبوع في المرة الواحدة .







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