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محافظات

محافظ بني سويف يلتقى بأعضاء فرع المجلس القومي للمرأة.. شاهد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:19 م
محافظ بني سويف يلتقى
محافظ بني سويف يلتقى بأعضاء فرع المجلس القومي للمرأة
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محمد عبدالحليم
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا موسعا مع أعضاء المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، وذلك بحضور تشكيله الكامل وفي حضور اللواء هشام شادي السكرتير العام ونرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف والدكتورة هبة عبد العظيم مقرر مناوب فرع المجلس.

وتم استعراض جهود الفرع في مل المناحي التنموية وفيما يتعلق بشؤون المرأة السويفية وخدمة قضاياها المجتمعية والعمل على تمكينها في كل المجالات، في إطار توجهات الدولة التي تضع هذا الملف في مقدمة الأولويات. 

وفي بداية الاجتماع أكد محافظ بني سويف على أهمية دور المرأة المصرية في المجتمع فهي شريك فاعل والركيزة الأهم في قوام المجتمع المصري ، مشيرا إلى أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح  السيسي في مقدمة أولويات الدولة بكل أجهزتها وذلك إيمانا من القيادة السياسية بأن المرأة المصرية هي عمود المجتمع ومازالت تثبت المرأة المصرية كل يوم بأنها صمام الأمان للمجتمع وأنها من طراز فريد في وطنيتها ووعيها  وحبها لوطنها وأنها الشريك الأهم في بناء دولتها ومساندتها في مواجهة كافة التحديات. 

كما جدد محافظ بني سويف تهنئته لأعضاء المجلس الجدد باختيارهن كعضوات بالمجلس  والذي جاء تتويجا لجهودهن السابقة في خدمة الوطن "كل في موقعه"،ويمثل أيضا دافعا وتحفيزا لاستمرار الجهود المخلصة ، وبذل المزيد من العمل والاجتهاد في النهوض بالمرأة السويفية في مختلف المجالات والمساهمة الفاعلة في دفع الخطة التنموية للمحافظة، منوها عن اعتزازه وتقديره للدكتورة مايا مرسي التي جعلت من المجلس أكثر تميزا و تنوعا في مجالات العمل ، منوها عن التنسيق الكامل بين المحافظة ورئيسة المجلس في كل ما يخص الفرع بالمحافظة. 

وأعرب محافظ بني سويف عن ثقته الكبيرة في فرع المجلس بأنه سيستمر في مواصلة العمل والجهد النوعي في خدمة المجتمع السويفي ، خاصة وأنه  يضم عدد من السيدات المتميزات في مجالات متعددة، وفي تخصصات نوعية وهو ما  يدعم جهود الفرع في التعامل مع مختلف شؤون وقضايا المرأة السويفية ، مؤكدا دعمه المتواصل لكافة جهود الفرع كعنصر ومكون محوري في منظومة عمل المحافظة. 
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وأكد المحافظ على أهمية أن يتم تركيز الجهود على الجانب الفكري ضمن إستراتيجية الدولة  لبناء الشخصية المصرية المتكاملة ، وذلك من منطلق أن المرأة هي عمود الأسرة المصرية ، و الشريك في العمل ، وفي مختلف المناحي ، حيث ذلك سيدعم جهود الدولة في بناء مواطن يمتلك الحس الوطني والوعي والمفاهيم السليمة ، والإرادة والقدرة على البناء والعطاء ، لاسيما مع انتشار بعض السلوكيات الدخيلة على المجتمع المصري كالتنمر والتحرش والعنف وغيرها. 

ومن جانبها أشادت مقررة المجلس"نرمين محمود"بالدعم المتواصل من قبل  المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لهن، وتحفيزهن باستمرار لبذل المزيد في خدمة المجتمع السويفي، مشيرة إلى حرصه الكبير على إنهاء كافة المعوقات التي كانت تقف حجر عثرة في البدء في إنشاء مقر دائم للفرع ، والذي سيساهم في دفع جهود الفرع وتنفيذ توجيهات رئيسة المجلس الدكتورة مايا مرسي التي لا تتوانى عن دعم الفرع بما يعظم من دوره في المجتمع . 

كما استعرضت مقررة المجلس جهود وتقرير أعمال الفرع خلال 3 سنوات ماضية ، والذي شمل العديد من المجالات وبرامج متنوعة كالتالي : برنامج التمكين الاقتصادي ، وبرنامج التمكين الاجتماعي ، وبرنامج التمكين السياسي ، والبرامج الثقافية والإعلامية ، وبرنامج إدماج النوع الاجتماعي في خطط التنمية ، وبرنامج التوعية بالحقوق التشريعية ، وجهود الفرع في دعم خطة المحافظة في مجابهة أزمة كورونا ، وأزمة السيول والأمطار ، حيث تم دعم الفئات الأكثر احتياجا ، والتعاون في مجال التوعية وغيرها من الأنشطة. 

محافظ بني سويف يلتقى بأعضاء فرع المجلس القومي للمرأة.. شاهد
محافظ بني سويف يلتقى بأعضاء فرع المجلس القومي للمرأة.. شاهد
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