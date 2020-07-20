رئيس جامعة بني سويف يهنئ مدير الأمن الجديد: تمنياتي بالتوفيق والنجاح

هنأ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف ، الاثنين، اللواء محمد مراد، بمناسبة تعينه مساعدًا لوزير الداخلية مديرًا لأمن بني سويف في حركة الشرطة الأخيرة وخلفا للواء زكريا صالح مدير الأمن السابق.





وأعرب الدكتور منصور خلال زيارته لمديرية أمن بنى سويف عن تمنياته للواء محمد مراد مدير الأمن الجديد، بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة ومعربًا عن تقديره للواء زكريا صالح مدير الأمن السابق، مؤكدًا التعاون والتنسيق بين الجامعة ومديرية الأمن.





وأشاد رئيس الجامعة بالدور الحيوي لمديرية الأمن تجاه الجامعة، وحرصها الدائم لدعم رسالتها وحفظ واستقرار العملية التعليمية، معربًا عن سعادته باللقاء الذي أوضح مدى التعاون المثمر والبناء بين الجانبين والذى يعكس التكامل والتناغم بين مؤسسات الدولة.



