AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة بني سويف يهنئ مدير الأمن الجديد: تمنياتي بالتوفيق والنجاح

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:40 ص
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
Advertisements
محمد عبدالحليم
هنأ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، الاثنين، اللواء محمد مراد، بمناسبة تعينه مساعدًا لوزير الداخلية مديرًا لأمن بني سويف في حركة الشرطة الأخيرة وخلفا للواء زكريا صالح مدير الأمن السابق.

وأعرب الدكتور منصور خلال زيارته لمديرية أمن بنى سويف عن تمنياته للواء محمد مراد مدير الأمن الجديد، بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة ومعربًا عن تقديره للواء زكريا صالح مدير الأمن السابق، مؤكدًا التعاون والتنسيق بين الجامعة ومديرية الأمن. 

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الحيوي لمديرية الأمن تجاه الجامعة، وحرصها الدائم لدعم رسالتها وحفظ واستقرار العملية التعليمية، معربًا عن سعادته باللقاء الذي أوضح مدى التعاون المثمر والبناء بين الجانبين والذى يعكس التكامل والتناغم بين مؤسسات الدولة.

وأعرب مدير أمن بني سويف، عن سعادته بزيارة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة لتقديم التهنئة مؤكدا دور الجامعة لأنها بيت الخبرة ومنارة العلم للمحافظة، مشيرًا إلى أن المديرية مستعدة بكامل طاقتها وإمكاناتها لخدمة الجامعة ومؤسسات الدولة والمواطنين واستمرار مديرية الأمن فى تحقيق الخطة الطموحة للمحافظة من أجل التنمية في مختلف المجالات. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بني سويف يتابع تجهيزات استقبال المصريين العائدين من الخارج

مجلس جامعة بني سويف يكرم مدير أمن وأمين عام الجامعة السابقين

إطلاق اسم الشهيد "محمود عيد" على مجمع مدارس "الرياض" ببني سويف

رئيس جامعة بني سويف يسلم شهادات الإعفاء من التجنيد للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة

ترشيحاتنا

بخطوات بسيطة كيف تقوم بقياس سرعة الواى فاى.. فيديو

بعد الهجوم عليه.. عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر جوجل

يشهد حدثا نادرا..الأرصاد تكشف عن طقس أيام عيد الأضحى

استمر زواجهما 61 عاما.. قصة مؤثرة لزوجين تغلبا على كورونا بعد صراع 3 أسابيع

بشرى سارة .. هاني الناظر يكشف موعد نهاية كورونا في مصر «فيديو»

بعد اتهامها بالتنمر والعنصرية.. شاهد 10 إطلالات لـ يارا نعوم أثارت الجدل

AdvertisementS

عيار 21 يصل لـ مستوى تاريخي.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-7-2020

بشرى سارة .. هاني الناظر يكشف موعد نهاية كورونا في مصر «فيديو»

كوارث سد النهضة تبدأ.. الصيادون فى كينيا يصرخون من تناقص الأسماك

أنا من الشرقية والخلاف على الملابس.. شاهد كيف رد عماد متعب على اتهام زوجته بالعنصرية؟

تسبب هلوسة وسكتة دماغية.. 3 أشياء لا تفرط فى تناولهم

حدث ليلا.. تركيا تعلن موقفها من مواجهة مصر في ليبيا.. الملك سلمان يدخل المستشفى.. إطلاق مسبار الأمل الإماراتي للمريخ

المالك يدفع للمستأجر 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها..مشروع قانون للإيجار القديم

الموت يفجع الفنانة ميار الببلاوي .. تفاصيل

لعدم تمكنهم من العودة.. القوى العاملة: لا إنهاء لخدمات المعلمين المصريين في الكويت

لن تتوقع.. دواء الكوليسترول يحول فيروس كورونا إلى نزلة برد

تراجعت عن موقفها.. عفاف مصطفى تعتذر لـ عبدالرحمن أبو زهرة: "مكنتش فاكرة الموضوع هيوصل لكده"

للحاصلين على شهادة الثانوية العام الماضي.. بدء تلقي طلبات الالتحاق بـ كلية الشرطة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعام السعادة.. ماذا يحدث إذا تناولت ساندوتش فول يوميا على الإفطار

رد فعل لا يصدق.. سيدة تلتقط سيلفي خلال مواجهة تحبس الأنفاس مع دب أسود

استمر زواجهما 61 عاما.. قصة مؤثرة لزوجين تغلبا على كورونا بعد صراع 3 أسابيع