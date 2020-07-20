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رياضة

صاحب العقل يميز .. أحمد مجاهد يعلق على خطاب الجبلاية للكاف بشأن بطولات أفريقيا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:57 م
صدى البلد
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يسري غازي
شن المهندس أحمد مجاهد عضو إتحاد الكرة السابق، هجوما ضاريا على اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بعد ارسال الأخير طلبا الى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بشأن المعاملة بالمثل بين الكونفيدرالية ودورى ابطال افريقيا.

وقال المهندس احمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك:  ياجماعة الخير موقف محترم من الاتحاد الافريقي العودة للذهاب و العودة في دوري الابطال لوجود فريقين من مصر و فريقين من المغرب.

وتابع.. لكن ما تعجبت له هو من يراسل الكاف بنفس الطلب بخصوص الكونفيدرالية أو من الممكن انه لا يعلم القرعة.. فأولا المباراة النهائية قرار اقامتها في المغرب من البداية..  ثانيا المباراة الاولى في نصف النهائي بين فريقين مغربيين و هما نهضة بركان و حسنية آغادير. 

اضاف.. ثالثا المباراة الثانية بين بيراميدز المصري و حوريا كوناكري الغيني اي ان اقامة المباراة الأولى ذهاب و عودة لا يهم الطرفان أما الثانية فإقامتها في المغرب افضل للمتأهل و بعد أيام قليلة سيلعب النهائي في المغرب اما اقامة المباراتين من ذهاب و عودة بخلاف الوقت الاطول و التكاليف الاكثر لن يحقق العدالة في شئ بل أنه سيضطرك لانتظار الظروف المناسبة أمنيًا و صحيا و موقف الطيران للسفر بين مصر و غينيا و العودة ثم في كل الاحوال الانتقال للعب النهائي في المغرب..صاحب العقل يميز. اتحاد الكرة يطالب الكاف بمعاملة الكونفيدرالية بالمثل.

يذكر ان الاتحاد المصري لكرة القدم ارسل خطابا رسميا إلى الانحاد الأفريقي لكرة القدم يطالبه فيه بمعاملة بطولة الكونفيدرالية مثل بطولة الأبطال في أي قرار يتعلق بنظام اقامة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.

وتضمن خطاب الاتحاد المصري أيضا أنه في حالة إصرار الكاف على إقامة الدور قبل النهائي للكونفيدرالية فقط من مباراة واحدة ، فلابد من إقامتها في بلد محايد تحقيقا للعدالة وعدم تمييز أحد الطرفين على حساب الآخر.

يأتي ذلك انطلاقا من أن مصر هي البلد الوحيد الذي تقدم رسميا للكاف بطلب استضافة الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولة الأبطال بعد اعتذار الكاميرون ، كما أسند الكاف من قبل مهمة تنظيم الدورين قبل النهائي والنهائي للكونفيدرالية إلى المغرب رغم مشاركة فريقين منها في الدور قبل النهائي.
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