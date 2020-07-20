الجيش الليبي يؤمن السواحل بدوريات الضفادع البشرية.. فيديو

نشر الجيش الوطني الليبي مقطع فيديو لدوريات بحرية لتأمين سواحل مدينتي راس لانوف وسرت.





ويظهر الفيديو المنشور عبر شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي دوريات القوات الخاصة "الضفادع البشرية" أثناء قيامها بجولات استطلاعية، في الوقت الذي تحتشد فيه مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مصراتة.





وكانت شعبة الإعلام الحربي ذكرت يوم السبت أن هناك انتشار لدرويات استطلاع مكثفة للقوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي في سواحل مدن سرت رأس لانوف والبريقة.





إلى ذلك، اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على عدم التصعيد في ليبيا وتثبيت وقف إطلاق النار، خلال اتصال هاتفي.





بينما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود الرئيس السيسي تجاه القضية الليبية معربا عن تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية علي المنطقة.



