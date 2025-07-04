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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجيش الباكستاني يعلن مقـ.تل 30 مسلحا حاولوا العبور من أفغانستان

باكستان
باكستان
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الجيش الباكستاني، قال قتلنا 30 مسلحا كانوا يحاولون العبور من أفغانستان.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الشؤون البحرية الباكستانية، عن خطة شاملة لتوسيع العمليات في ميناء جوادر من خلال إنشاء خطوط شحن جديدة وتقديم خدمة العبارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لبيان أصدرته الوزارة.

وصرح وزير الشؤون البحرية الباكستانية محمد جنيد أنور شودري، خلال ترؤسه اجتماعًا بأن هذه المبادرة جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الترابط الإقليمي، وتعزيز التجارة البحرية الباكستانية، وتطوير جوادر ليصبح مركزًا رئيسيًا للشحن والخدمات اللوجستية في بحر العرب، بحسب ما أوردته وكالة شينخوا الصينية.

وأضاف الوزير الباكستاني أن هذا التوسع سيدعم التجارة المتنامية مع آسيا الوسطى والشرق الأوسط، مع ترسيخ مكانة جوادر كحلقة وصل محورية في سلاسل التوريد الإقليمية.

وكجزء من هذه المبادرة، تخطط الوزارة أيضًا لإطلاق خدمة عبارات من جوادر إلى دول مجلس التعاون الخليجي لتوفير نقل بحري مباشر وبأسعار معقولة للركاب والبضائع.

أفغانستان الجيش الباكستاني القاهرة الإخبارية باكستان

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