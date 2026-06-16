خالد الجندي: ملتقى الفكر الإسلامي الدولي لوزارة الأوقاف يؤكد مكانة مصر الدينية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن من يمن الكرم الإلهي أن يستعمل الله العبد في طاعته، مشيرًا إلى أن هذا الاستعمال يعد بابًا من أبواب الرضا والفضل، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾، موضحًا أن الفرق كبير بين أن يستعملك الله وبين أن يستبدلك.

خالد الجندي: اجتماع العلماء في بيوت الله لنشر الوسطية من علامات التوفيق

وأوضح الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن اجتماع العلماء في بيوت الله لخدمة الدين ونشر الوسطية هو من علامات التوفيق، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تمثل رسالة طمأنينة للمجتمع بأن هناك جهودًا منظمة لحماية الوعي الديني.

وأضاف الشيخ خالد الجندي أنه شارك في اجتماع موسع عُقد في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة في تمام الساعة السابعة صباحًا، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف، وبحضور عدد كبير من العلماء ووفود من مختلف دول العالم الإسلامي، إلى جانب مشاركة علماء عبر تقنيات الاتصال الحديثة.

ووجه الشيخ خالد الجندي الشكر لوزارة الأوقاف، وعلى رأسها الدكتور أسامة الأزهري، على تنظيم ملتقى الفكر الإسلامي الدولي، مشيدًا بحسن الإعداد والإمكانات المتطورة التي تم توفيرها داخل المسجد، مؤكدًا أن هذا يعكس اهتمام الدولة بالخطاب الديني المستنير وتعزيز دور المؤسسات الدينية.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن هذا الحضور الكبير من العلماء داخل مصر وخارجها يؤكد مكانة مصر العلمية والدينية، ويعكس دورها الريادي في نشر الفكر الوسطي، لافتًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تعزز التعاون بين العلماء وتدعم مواجهة الأفكار المتطرفة والمغلوطة.