منخفض الهند الموسمي.. ارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وخلال الأسبوع الحالي، قائلة: قيم درجات الحرارة على مدار الأسبوع الحالي ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

واضافت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، المحمل بكميات كبيرة من بخار المياه، وهناك تكون واضح للشبورة المائية خلال فترات الصباح.

ولفتت إلى أن نسب الرطوبة تتجاوز الـ 95% على الأماكن الساحلية، وتتجاوز الـ 85% على القاهرة الكبري، لذلك نشعر بوجود ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وشددت على أن البلاد ستتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع الأمواج أصبح أقل عن الأمس، ولذلك يمكن الاستمتاع والأجواء في المناطق الساحلية، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.