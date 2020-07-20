سفير مصر لدى المغرب: عودة بن شرقي وأوناجم بيد إدارة الزمالك فقط.. فيديو

قال أشرف إبراهيم سفير مصر لدى المغرب، إن الوضع في المغرب مطمئن بشأن السيطرة على جائحة فيروس كورونا بعد قرار العودة لنظام الذهاب والإياب بمنافسات الدور قبل النهائي والنهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.









وأضاف في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: لم يتواصل معي مسئولو الأهلي والزمالك بشأن الترتيب للسفر إلى المغرب والاجراءات اللازمة بشأن التواجد بالأراضي المغربية، لاسيما وأن القرار تم اتخاذه اليوم، وسنتعاون لتوفير كل سبل الراحة لقطبي المصرية.





وعن عودة الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى مصر والانتظام في تدريبات الزمالك، أكد أن رحلات الطيران بين مصر والمغرب حاليا غير منتظمة والرحلات القادمة من المغرب إلى مصر هي رحلات استثنائية وقرار عودة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بيد إدارة الزمالك.