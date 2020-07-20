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أخبار البلد

الأعلى للإعلام: نساند إجراءات الدولة لحماية الأمن القومي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:15 م
كرم جبر
كرم جبر
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عبدالوكيل أبو القاسم
أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مساندته التامة للإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن القومي ودرء المخاطر التي تتعرض لها البلاد، وأثنى على الجهود التي تبذلها القوات المسلحة للدفاع عن ثوابت الأمة التي لم تسع يومًا إلى الحرب، وكانت في صدارة الدول الداعية إلى السلام، المبني على القوة والقدرة على التصدي لأي مخاطر تهدد البلاد.

وأكد المجلس ضرورة التزام وسائل الإعلام بكافة أشكالها بالمصداقية والمهنية والضوابط والأكواد الخاصة بالنشر والبث، وتوثيق المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم اللجوء إلى التهويل أو المبالغة أو الاعتماد على المصادر مجهولة الهوية.

وأكد المجلس أن كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي الذي سبق إصداره يقتضي الالتزام بعدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها وإسناد المعلومات الصحيحة للجهات الرسمية.

وأشار المجلس إلى أنه في إطار حماية الأمن القومي المصري وترسيخ الثوابت الوطنية لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية حال ترويج شائعات أو معلومات غير صحيحة أو تضر بمصالح البلاد، وأبدى ثقته في وسائل الإعلام الوطنية التي تقف دائمًا في ظهر الدولة المصرية، وتدافع عن الأمن القومي، ضد الميليشيات الإرهابية المسلحة المدعومة بالمال والسلاح من جهات تآمرية.
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