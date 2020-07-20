وكيل الصحة بالسويس يستكمل تكريم المتميزين في مواجهة كوفيد19 بمختلف القطاعات بالمحافظة

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس على دعمه المتواصل لجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة ، مشيدًا بما قدموه خلال تلك الحقبة الصعبة في مواجهة كوفيد19 والمعروف إعلاميًا بإسم الكورونا ، جاء هذا خلال الكلمة التى ألقاها فى سلسلة من حفلات التكريم الذي نظمتها مديرية الصحه بالسويس.





وبدأ التكريم، بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ، ثم تم عرض فيلم وثائقي يوثق بعضًا من مجهودات القطاع الصحى بالمحافظة فى مواجهة الكورونا وعرض مقتطفات من حديث فخامة رئيس الجمهورية ، الذي أشاد خلاله بدور الاطباء والتمريض وجميع القائمين علي تقديم الخدمات الصحية ، ثم دعا الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة الحضور بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الفريق الطبي الذي ضحوا بأرواحهم في سبيل إنقاذ المرضى وتقديم خدمه طبيه لائقه فى هذا الوضع الصعب .





وقد أشاد بالمجهودات العظيمه المبذولة من الطاقم الطبي والفنى والإدارى وكذلك من القائمين على إدارة مستشفيات العزل والإحالة بالسويس ودورهم البطولى فى إنقاذ المرضي .





وفي سياق متصل فقد أشار الدكتور فيصل إلى أنه قد تم توزيع ٢٠٠٠ شنطة وقائية للمخالطين المعزولين منزليًا ، مشيدًا بمنظومة العمل فى هذا الشأن ، كما وجه الشكر والامتنان لفريق عمل الإدارة العامة للشؤون الوقائية ولاسيما فرق الترصد الوبائي كما وجه الشكر للمراقبين الصحيين بإعتبارهم أحد الركائز الأساسية في مواجهة الكورونا ، وكذلك الشكر لفريق عمل الإدارة العامة للأمراض المتوطنه.





كما إحتفى بدور عمال الخدمات المعاونه ، مشددًا على إستمرار بذل المزيد من المجهودات من الجميع وذلك فى سبيل إستمرار تقديم كافة الخدمات ولاسيما مواجهة جائحة الكورونا .



