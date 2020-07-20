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أخبار العالم

نتنياهو يهنئ الإمارات بمناسبة إطلاق مسبار الأمل

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:56 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، التهنئة لدولة الإمارات بمناسبة إطلاق مسبار الأمل.

وكتب نتنياهو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " ألف مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق #مسبار_الأمل نحو المريخ".

وأضاف نتنياهو: "هذا هو إنجاز تكنولوجي وعلمي هام ومثير للانطباع. ربما يأتي يوم سيتم فيه إطلاق رواد فضاء من إسرائيل والإمارات سويةً إلى الفضاء... )

وتابع نتنياهو: "وحتى هذا اليوم, كل الاحترام!".

وأطلقت الإمارات العربية المتحدة، أمس الأحد، مسبارا في أول مهمة عربية إلى المريخ، وتهدف المهمة إلى دراسة الطقس والمناخ في الكوكب الأحمر.

ومن المفترض أن تشهد رحلة المسبار التي تبلغ 500 مليون كيلومتر وصول الروبوتات الآلية في فبراير 2021 - في وقت الذكرى الخمسين لإنشاء دولة الإمارات.

ومهمة مسبار الأمل هي واحدة من ثلاث بعثات تنطلق إلى المريخ هذا الشهر. وتستعد كل من الولايات المتحدة والصين لإطلاق مهمتين مماثلتين.
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