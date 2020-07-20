بعد تفويض البرلمان.. محمد إبراهيم: مصر مستعدة تماما للدفاع عن أمنها القومي.. وتدفع في اتجاه التسوية السياسية للأزمة الليبية





وقال اللواء محمد إبراهيم - في تعقيب له علي قرار مجلس النواب - إنه "بالرغم من هذا التفويض الذى أصبح متكامل الأركان فمازالت القيادة السياسية تؤكد أن التوجه الرئيسي لمصر نحو السلام وتحقيق التسوية السياسية للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وتثبيت المواقع الحالية على الأرض واستئناف العملية التفاوضية وهذا ما أكده - بوضوح - الاجتماع الهام الذي عقده مجلس الدفاع الوطني يوم 19 يوليو الجاري.









وتابع: "مازالت الأمتار الأخيرة من أجل تجنب تفجر الأزمة الليبية قائمة ومتاحة في حالة عدم تجاوز القوي المتدخلة في ليبيا وميليشياتها الخط الأحمر الذى حددته مصر بوضوح وبشكل قاطع وأعلنته للعالم أجمع.. أما في حالة تفكير هؤلاء في العبث بأمن مصر فلا مفر أمامنا إلا التدخل القوي والحاسم والسريع في الوقت الذى نحدده للقضاء على الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها؛ دفاعًا عن أرضنا وحفاظًا علي أمننا القومي وحماية للشعب الليبي ليستعيد دولته الوطنية القوية ".











وأضاف: "نحن الآن في مرحلة شديدة الأهمية في تاريخ مصر الحديث تتطلب اصطفاف المصريين جميعًا مع دولتهم وقيادتهم السياسية؛ ليثبت الشعب المصرى قوته وأصالته وانتماءه الذى عودنا عليه".